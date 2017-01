18 mil jubilados mendocinos se quedarán sin el 100% de cobertura en sus remedios

Lo aseguró el director del PAMI, Carlos Valcarcel. Dice que se mantendrán los descuentos hasta un 80%.

El director del PAMI en Mendoza, Carlos Valcarcel aseguró que la decisión que tomó la obra social a nivel nacional de quitar la entrega de medicamentos gratuitos a un grupo de afiliados significa una “optimización de recursos” que mejorará la calidad de las prestaciones. En Mendoza se analizará la situación de cerca de 100 mil beneficiarios y cerca de 18 mil serán excluidos.

La gestión del PAMI decidió quitar los subsidios a los medicamentos a aquellos beneficiarios que cobren más de un haber y medio (8500 pesos), que tienen más de un inmueble, que tengan vehículos comprados después de 2007 y que tengan contratado servicios de medicina privada. En todos los casos, se analizará la realidad personal de los afiliados para determinar su situación.

“Revisaremos los subsidios entregados durante todos estos años. La idea es devolverle al Pami los atributos de solidaridad, accesibilidad, equidad y gratuidad de los medicamentos”, explicó el funcionario. Según el director del PAMI en Mendoza la medida no será arbitraria. En este caso al momento de renovar el servicio (cada tres o seis meses) los jubilados deberán presentar una declaración jurada.

Desde la obra social aseguran que se trata de un sinceramiento del sistema y que cada caso será importante .”No es lo mismo tener un Corsa modelo 2008 que un Audi 2010” indicó el funcionario quien señaló que todos los jubilados podrán acceder al sistema de cobertura de descuentos entre el 40% y el 80% en medicamentos.

El funcionario admitió que los cambios que se realizaron no fueron “simpáticos” para los jubilados pero “oxigenará” el sistema. Entre los cambios vendrán nuevas modificaciones relacionadas con ubicación de recursos. “Ningún país puede dar todo a todos”, sentenció Valcarcel.

La respuesta del PAMI

Luego del malestar que generó la medida a nivel nacional, el PAMI dio una respuesta sobre la situación. En un comunicado la obra social explicó que se trató de una modificación en los requisitos y que habrá nuevas medidas para garantizar que la cobertura de 100% en medicamentos llegue a quienes realmente la necesitan. Según explicaron los cambios en los parámetros y controles sólo afectarán a los afiliados que soliciten el subsidio social para medicamentos ambulatorios. En todos los casos el acceso a la cobertura del 100% de medicamentos especiales (Oncológicos, HIV, Insulinas, etc.) no sufrirá ninguna modificación,

De acuerdo al texto, el nuevo sistema de control entrarán en vigencia el 26 de enero de 2017 para renovación y otorgamiento de nuevos subsidios, y existirá una vía de excepción para los casos que lo necesiten, previo control médico y social de PAMI.

Voces en contra

El ex ministro de Salud, Daniel Gollan criticó la decisión del Pami y aseguró que se dio marcha atrás con un derecho adquirido. En una nota al diario porteño Página 12, el exfuncionario afirmó que “se utiliza falazmente un criterio de equidad: “como a algunos no le correspondería, se lo sacamos a todos”. Esa no es la discusión. Se trata de un derecho de quien hizo aportes al sistema, ¿por qué se lo quitan? Es un deterioro más de la calidad de vida”.

Según indicó hay casos de jubilados donde los hijos pagan la prepaga a sus padres. “Es una medida antipática, se la agarran con los jubilados. Hace acordar al descuento del 13 por ciento en el gobierno de De la Rúa”.

(Unidiversidad)