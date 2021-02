20 mil estudiantes de Mendoza volvieron a las aulas

Este miércoles, alumnas y alumnos con «trayectorias débiles» regresaron a las aulas. José Thomas, titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), dijo que confía en que las autoridades de las escuelas harán cumplir los protocolos.

Este miércoles 10 de febrero, estudiantes con «trayectorias débiles» regresaron a las aulas en Mendoza. Se trata de alrededor de 20.000 chicos y chicas de 1600 escuelas. José Thomas, titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), estuvo presente en la escuela Emilio Civit de Maipú y dijo que confía en que las autoridades de las escuelas harán cumplir los protocolos, según publicó el portal Unidiversidad.

El enero, el gobernador Rodolfo Suarez confirmó el retorno progresivo de las clases presenciales en las escuelas primarias y secundarias de la provincia a partir del 1.º de marzo. En todos los casos habrá un sistema mixto: la virtualidad será parte de la nueva forma de dictar clases. Pero hoy, comenzaron las actividades con estudiantes que tienen «trayectorias débiles» y tuvieron dificultades en el aprendizaje el año pasado durante la pandemia de coronavirus.

A primera hora, Thomas llegó a la escuela Emilio Civit de Maipú, donde alrededor de 160 chicos y chicas volvieron a las aulas. Allí, el titular de la DGE afirmó: «Sin dudas, para la educación mendocina es una felicidad absoluta y también mostrar gratitud a los docentes que han hecho esto posible. Estamos empezando el 10 de febrero para poder recuperar los aprendizajes que no tuvieron el año pasado aunque la mayoría de las escuelas ha estado muy cerca de sus alumnos».

A su vez, Thomas afirmó que confía en que las y los directivos de las escuelas garantizarán el cumplimiento de los protocolos. «Son funcionarios públicos, responsables y tienen el acompañamiento. No se trata de un control, se trata de un respaldo», dijo.

A pocos minutos del ingreso de los estudiantes, un grupo de docentes abordó a Thomas con peticiones sobre conectividad y salarios. «Estuve dialogando con los docentes que han expuesto sus reclamos y pedidos que mucha razón tienen. Tenemos que encontrar las soluciones y para eso vamos a seguir trabajando todo el año», declaró.

En las últimas horas, diario Los Andes informó que la Escuela 4-072 Federico García Lorca, de Godoy Cruz, inició las clases de apoyo escolar sin luz ni agua, luego de que se inundara el techo del establecimiento como consecuencia de las lluvias de la última semana.

Con una inversión de $ 47.557 millones, el Gobierno acreditará en las cuentas de 1592 escuelas el dinero correspondiente al Fondo de Inicio Escolar. De esta forma, los equipos directivos tendrán el dinero para afrontar los gastos que garanticen el bienestar de los estudiantes, para el regreso de las clases presenciales.

Al respecto, Thomas afirmó: «Ayer se han depositado $ 50 millones en todas las escuelas, si no me equivoco, entre 20 y 90 mil pesos dependiendo de la cantidad de alumnos y el tamaño de cada una. Ese es el fondo inicio, no es el fondo fijo de todos los meses. A eso se le suma el Fondo Covid que ha tenido entre 10 mil y 50 mil pesos por escuela que están depositados desde diciembre. Ese fondo va a ser cíclico y el otro será fijo».