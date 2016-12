“200 años, es hora de crecer”

Un lector envía la siguiente carta con el motivo del Bicentenario del Departamento General San Martín. La reproducimos íntegramente a continuación:

El 20 de Diciembre del corriente año se cumplió el Bicentenario del Departamento San Martin.

Creo que es momento de empezar a reflexionar en que departamento vivimos, es hora de comenzar a cambiar este departamento, es hora de empezar a reflejar lo que verdaderamente dicen muchos, QUE SAN MARTIN ES UN DEPARTAMENTO MUY GRANDE, UN DEPARTAMENTO CON HISTORIA, UN DEPARTAMENTO QUE HA CRECIDO Y QUE LO SEGUIRA HACIENDO, ENTRE OTROS DICHOS DE TANTAS PERSONAS QUE SE INFLAN Y SE GOLPEAN EL PECHO HABLANDO DEL MISMO. Ya que las palabras son azagadoras, pienso que es momento de tomar el destino del mismo.



La invitación va mas allá de todo tinte político, económico pensado, la reflexión a la cual invito tiene un solo objeto, el cual es SOCIAL, pero desde un punto de vista axiológico, es decir es hora de empezar a valorar nuestro departamento, es hora de empezar a comprometerse para que la grandeza de la que se habla, no lo sea por cuestiones políticas, ni económicas, que lo sea por lo social, por la sociedad que lo habita, ese pueblo sanmartiniano el cual es dueño de la soberanía del mismo y de la voluntad general, y es esa voluntad general la que nos tiene que llamar a empezar a cambiar como personas principalmente, tenemos que transformarnos en personas en las cuales primen los valores del Respeto, en todas sus facetas, la Solidaridad, el valor de la Verdad, la Honestidad, la Generosidad, entre un sin fin de valores los cuales nos permitan una vez que hemos mejorado como persona y lograr un departamento habitado por una sociedad en la cual priman estos, poder transformarnos a lo que ubico en segundo lugar, en Ciudadanos, ciudadanos comprometidos con la realidad del día a día de todas las calles del amplísimo territorio del departamento, no solo la ciudad, hay tantos distritos que necesitan de nosotros a los cuales les damos la espalda, por el tan solo hecho de la ignorancia de saber la realidad que viven, o porque estamos en un estado de comodidad absoluta que parte del individualismo, ese individualismo que pregono Locke, ese individualismo de un Estado Clásico, tenemos que transformarnos en ciudadanos activos, pero eso es imposible si no mejoramos como personas primeramente, que nos permita ejercer la ciudadanía como corresponde, somos los dueños de la voluntad general, somos los dueños de la soberanía, esa que se ve completamente abusada por los hechos, actos y omisiones de los tres poderes, El Ejecutivo, somos los principales afectados tanto positiva como negativamente por las decisiones y política empeladas por el Sr. Intendente, también por el Legislativo, el órgano deliberativo que tiene el Departamento, el gran Consejo de Deliberante, el cual ya de “Deliberante” no tiene nada, ya que se encuentra viciado por arreglos políticos hechos por debajo de la mesa, me encantaría ver a las personas que caminan las calles del departamento, verlas asistir a las sesiones del Concejo, comprometerse por saber lo que los Concejales votan positivo o negativo, ver sin vendas en los ojos lo viciado que están nuestras instituciones las cuales día a día afectan a nuestra querida y amada República, y también de lo que pasa con el famoso Poder Judicial, ese administrador de justicia reconocido constitucionalmente, en el cual el verdadero significado de Justicia pareciera haber caído en desuso.

Es hora de empezar a ser ciudadanos representantes de la realidad en que vivimos, tenemos que hacer grande a nuestro departamento no por tener obras majestuosas de infraestructura, cuando 20 kilómetros a la distancia la gente pasa hambre.

Tenemos que empezar a mejorar la calidad de vida desde nosotros mismo, tenemos que sea una sociedad donde el más vivo, el más canchero, tiene que dejar de ser aplaudido y pasar a sentir vergüenza, tenemos que empezar a ser una sociedad donde prime mirarse a los ojos, la verdad, en la cual podamos convertirnos en una sociedad tolerante, pero no boluda frente a los actos de los vecinos, hay que comenzar con mirar nuestro accionar primero, ver si es correcto o no, y una vez recién ahí mirar lo que hace el otro, tenemos que crecer juntos, que San Martin empiece a ser grande por sus ciudadanos, por sus habitantes, por sus vecinos, los cuales tengo la utopía de que nos transformemos en esa sociedad que refleje la Laboriosidad, la Perseverancia, la Paz, la Prudencia, la Bondad, la Dignidad y así lograr una convivencia que genere ese gran panorama de acción entre los gobernados y gobernantes con el objetivo del cumplimiento de los fines supremos para lograr vivir en sociedad.



Una vez, logrado este crecimiento social, que se va a ver materializado en un crecimiento, en una madurez cultural, permitirnos crecer política y económicamente, ya que si no hay una base de educación, de cultura, que genere una propia autocritica con nuestros actos, nuestra ideología, metas y fines, se ven completamente viciados, en querer hacer crecer a San Martin en los demás aspectos.



Este es mi sueño, como ciudadano, empezar a hacer grande al Departamento desde nuestros propios actos y lograr una sociedad ordenada y comprometida.

Leandro Núñez