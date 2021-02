32 equipos de la Región participarán de la Copa del Este

Los cinco Departamentos de la Zona Este tendrán representantes en la competencia. Comienza el próximo fin de semana.

En la noche del viernes, en el Cine Teatro Ducal de Rivadavia, se realizó el sorteo y la presentación de la Copa del Este, organizada por la Liga Rivadaviense.

Del acto participaron el presidente de la Liga Rivadaviense, José Álvarez; el presidente de la Liga Mendocina, Carlos Suracci; como así también los intendentes de Rivadavia, Miguel Ronco; de Junín, Héctor Ruiz; de San Martín, Raúl Rufeil; y de La Paz, Fernando Ubieta.

“Para los que nos gusta el fútbol, la presencia de los intendentes y los clubes del Este es un apoyo enorme. Cumplimos 90 años como entidad y eso no sería posible sin la difusión, los dirigentes deportivos, los futbolistas y las futbolistas. La familia de la Liga Rivadaviense de Fútbol está viviendo una noche feliz. Somos clubes que hacemos contención social”, expresó Álvarez.

De esta edición de la Copa del Este participarán 32 equipos de la Región. La competencia comenzará el próximo 19 de febrero. Los cruces son a partido único y de eliminación directa.

La primera fase se disputará el 19, 21 y 28 de febrero. Los octavos de final, el primer fin de semana de marzo, los cuartos serán el último fin de semana de marzo. Las semifinales y la final están previstas para el 25 de abril y 25 de mayo, respectivamente.

A su vez, el Torneo Apertura de la Liga Rivadaviense comenzará el próximo 14 de marzo.

Primera fase Copa del Este

Arenas Raffo vs La Costa (21 en Arenas Raffo)

La Dormida vs Centenario (21 en Arenas Raffo)

Montecaseros vs San Carlos Chapanay (19 en Montecaseros)

El Ñango vs Social Chapanay (19 en Montecaseros)

El Lombardo vs La Colonia Unidos (28 en Eliseo Ortiz)

San Martín LP vs Juventud Unida LP (28 en La Paz)

California vs Cultural LP (28 en La Paz)

Viña Fundación vs Eliseo Ortiz (28 en Eliseo Ortiz)

Argentino vs La Central (21 en Argentino)

Fénix vs La Florida (21 en Argentino)

Mundo Nuevo vs Rodríguez Peña (28 en EDJ)

Academia La Colonia vs La Amistad (21 en La Amistad)

ED Junín vs Tres Acequias (28 en EDJ)

Los Árboles vs Cumelén Pastrán (21 en La Amistad)

Andrade vs Racing de El Bermejo (28 en La Libertad)

El Mirador vs La Libertad (28 en La Libertad)

Leé también: Pipo Álvarez celebró la autorización del gobierno provincial de permitir jugar con hasta 250 espectadores