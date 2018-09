Cristina Fernández de Kirchner suma un nuevo procesamiento y cada día está más acorralada por la justicia

El horizonte judicial de Cristina Fernández de kirchner es cada día más sombrío. Un día después de ser procesada como la presunta jefa de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos, la ex presidenta argentina volvió a los tribunales. Se presentó a la citación del juez Sebastián Casanello, que tiene en sus manos otra de las seis causas abiertas contra ella. La conocida como la ruta del dinero K investiga una red de lavado de dinero, presuntamente liderada por el empresario Lázaro Báez, acusado de enriquecerse con la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo.

Por octava vez voy a prestar declaración indagatoria a Comodoro Py, lugar donde ya no rige ni la Constitución, ni los códigos de fondo ni de forma. Esta vez me encuentro en una situación inédita. (Cristina Fernández)

Casanello la citó por orden de la Cámara Federal, que vio indicios de posibles vínculos entre el dinero de Báez y el de Fernández de Kirchner al estar ambos procesados en otras causas de corrupción. Como en anteriores declaraciones indagatorias, la exmandataria se negó a responder preguntas y presentó un escrito para negar sus vínculos con Báez y defenderse de la acusación.

“No solo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma”, dijo la exmandataria en su escrito, difundido a través de sus redes sociales. Volvió a declararse una perseguida política e hizo referencia a la búsqueda de dinero en negro enterrado en la provincia patagónica de Santa Cruz. “Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”, señaló.

Báez está acusado de amasar una gran fortuna a la sombra del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), a quien conoció cuando este era alcalde de Río Gallegos (3.000 kilómetros al sur de Buenos Aires). El hoy empresario era entonces un humilde cajero de banco, que pronto se hizo multimillonario como constructor. La llegada de Kirchner a la Gobernación de Santa Cruz primero y a la Presidencia años más tarde abrió a Báez la puerta grande del poder. Según una estimación preliminar del Tribunal Nacional de Tasación, el empresario acumuló bienes por al menos 745 millones de pesos (18 millones de dólares).

Con la llegada a la presidencia de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, las causas judiciales que Báez enfrentó durante la anterior gestión se aceleraron. El testimonio como arrepentido de Leonardo Fariña, exempleado de Báez, dio un gran impulso a la causa y el empresario kirchnerista quedó detenido en mayo de 2016.

DETENIDO UN PRÓFUGO EN LA CAUSA DE LOS CUADERNOS La Policía Federal detuvo a Óscar Thomas, el último prófugo de la causa de los cuadernos de la corrupción. Fue apresado en un departamento de Buenos Aires, en el lujoso barrio de Recoleta. El Ministerio de Seguridad había ofrecido una recompensa de medio millón de pesos (12.500 dólares) para dar con el empresario, exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que figura en varios de los cuadernos redactados por ÓscarCenteno, el exchófer de Roberto Baratta.

Con la citación de este martes, Fernández de Kirchner ha comparecido ya en ocho ocasiones ante los tribunales de Comodoro Py para responder por las causas abiertas contra ella. La expresidenta y actual senadora se ha declarado desde un primer momento víctima de una persecución política y en anteriores ocasiones se comparó con Lula da Silva, preso desde abril en Brasil a meses de una elección presidencial en la que fue inhabilitado como candidato.

Fernández de Kirchner no ha hecho pública su decisión de postular de nuevo a la presidencia en 2019, pero muchos dan por descontada su candidatura a pesar de las causas judiciales que la acorralan. La que más la complica es la de los cuadernos de la corrupción, que investiga una supuesta red monumental de cobro de sobornos en la que hay involucrados exfuncionarios kirchneristas, empresarios y jueces. El juez Claudio Bonadio la procesó el lunes con prisión preventiva como presunta jefa de esa asociación ilícita, aunque Fernández de Kirchner no irá a la cárcel porque goza de inmunidad parlamentaria como senadora. Los fueros la protegen de ser detenida, pero no impiden el avance de las investigaciones contra ella.

(El País)