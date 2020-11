38 personas modificaron legalmente su identidad de género en Mendoza en lo que va del 2020

El proceso es sencillo y solamente se precisa rectificar la partida de nacimiento en el Registro Civil. El caso de quienes optan por no especificar ningún sexo.

El Registro Civil de Mendoza tramitó en 2020 un total de 38 cambios de género en el DNI. El trámite es sencillo y no se interrumpió por la pandemia de COVID-19.

Desde 2012, una ley nacional deja constancia de que las personas tienen derecho a ser tratadas de acuerdo al género con el que se autoperciben. Este a veces no coincide con lo que marca el DNI en la casilla “sexo”. Muchas de ellas deciden dar un paso extra y solicitar el cambio legal, para de esa forma ver plasmado en su DNI aquel nombre y sexo que sienten como propios.

De acuerdo a los datos brindados por la coordinadora de Diversidad Sexual de la provincia, Fernanda Urquiza, en 2017 se registraron 11 cambios de género; en 2018, 34; y en 2019, 66. A falta de dos meses y con las complicaciones de la pandemia, el derecho a la identidad se siguió garantizando, por lo que se cuentan ya 38 trámites de ese tipo.

Plasmar el género en el documento: cómo es el proceso

La Ley 26743 de Identidad de Género establece que no se necesita ningún trámite judicial o administrativo especial para modificar el género. Así lo enfatizó Julieta Mazzoni, asesora letrada del Registro Civil.

Entonces, lo primero es rectificar la partida de nacimiento. Esto compete a los registros civiles provinciales. Una vez inmovilizada y corregida, se llena un formulario y se comprueba que no haya habido ningún cambio de género anterior, ya que la Ley 26743 establece que para una segunda modificación se necesita autorización judicial. “Es lo único que se constata”, afirmó Mazzoni.

Una vez labrada la partida de nacimiento corregida, el trámite del DNI pasa a depender del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que expenderá la tarjeta con el cambio de género hecho. Según señalaron ambas funcionarias a este medio, todo el proceso suele demorarse entre 20 y 30 días.

Derecho al trato digno

Urquiza subrayó que el hecho de plasmar el nombre y el sexo en la tarjeta de DNI es un paso que no todas las personas eligen dar.

“Hay personas que hacen el cambio de identidad y otras que no. Hay personas que se autoperciben masculinas o femeninas y no hace falta que tengan el cambio de identidad hecho. El respeto debe ser considerado de la misma manera porque así lo dice el Artículo 12 de la Ley de Identidad de Género”, manifestó la coordinadora de Diversidad Sexual de la provincia.

Si bien asumió que los datos “son relevantes desde el punto de vista estadístico”, Urquiza señaló: “Yo creo que ya tenemos que empezar a hablar de una inclusión, de que (las personas trans) formamos parte también del resto de la población, y vamos a hacer un traḿite como cualquier otro”.

Más allá de lo binario

Dentro de los cientos de trámites de cambio de género concretados en la provincia desde 2012, hay 14 que se destacan porque quienes lo iniciaron eligieron no consignar sexo alguno en la casilla correspondiente. El primero fue a fines de 2018, y constituyó una novedad incluso en términos nacionales.

Pese a eso, todavía no se logra que la Nación permita que los DNI tarjeta no marquen el sexo. “Las personas que no tienen consignado sexo en su partida no tienen el documento que plasme la igualdad. Tienen un documento que viene errado. Creo que esto está por resolverse en el Renaper”, aseguró Mazzoni.