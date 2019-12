5% de aumento en enero para los municipales de San Martín

Además anunciaron el pago, por única vez, de un bono de mil pesos. En febrero percibirán otro 5% de aumento.

El municipio de San Martín anunció un aumento para los empleados y también el pago de un bono de 1.000 pesos, que será cobrado junto con el sueldo el viernes 3 de enero. El incremento en el salario de los empleados es de 5% en enero y de otro 5% en febrero: “Es una deuda con los municipales que viene de la gestión anterior y que hemos querido reparar”, señaló el intendente Raúl Rufeil quien subrayó “los esfuerzos que ha hecho tanto el área de Hacienda como la de Gobierno para dar respuesta a la familia municipal. Nuestro objetivo es que el empleado municipal esté cada vez mejor, pero al mismo tiempo vamos a exigir de cada uno de ellos que la prestación laboral se cumpla”.

Así y por un lado, todo el personal escalafonado recibirá por única vez un bono de 1.000 pesos que será pagado junto con el sueldo, el próximo viernes 3 de enero. “El bono no es para los funcionarios, solo para el personal escalafonado”, diferenció la secretaria de Hacienda, Elisabeth Crescitelli, quien destacó el “esfuerzo que está haciendo la gestión para cumplir con el personal, mejorarles el sueldo y pagar el viernes 3, siguiendo un poco la costumbre que tienen otras comunas y la Provincia de abonar sueldos en los primeros días y no después del 5 como solía hacerse en San Martín”.

EL aumento otorgado a los municipales que se pagará 5% en enero y otro 5% en febrero es la respuesta de la actual gestión municipal a la negociación paritaria que la comuna hizo en abril y que no había terminado de cancelar. “En marzo y para la pauta 2019 habíamos acordado un aumento del 30% que pensamos que sería suficiente para todo el año”, recordó Raúl Zúñiga, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados municipales de San Martín: “Lamentablemente no fue suficiente y en setiembre ya estaba cubierto ese 30% por lo que la idea era sentarnos con la comuna a actualizar los salarios. Con la anterior gestión no se pudo hacer y lo hemos logrado con las nuevas autoridades”.

El secretario de Gobierno, Mauricio Petri, destacó que “el sindicato ha tenido en cuenta la delicada situación financiera del municipio; ellos venían con urgencias debido al incumplimiento de la gestión anterior, de un acta paritaria que se tendría que haber actualizado en octubre, noviembre y diciembre de acuerdo. Nos vemos entonces en la obligación de dar respuesta a este convenio y mejorar el sueldo de los municipales”.

Petri subrayó el concepto del intendente Rufeil y recordó: “Vamos a trabajar para que día a día el empleado municipal esté mejor, pero también para que cada uno de ellos cumpla con su parte y con la prestación del servicio que da la comuna”.