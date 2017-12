A partir de hoy rige la nueva Ley de Tránsito en la provincia

Entre las principales modificaciones se estableció la educación vial obligatoria en las escuelas y el endurecimiento de las sanciones para quienes reincidan en las infracciones.

Hoy, miércoles 13, entró en vigencia la nueva Ley de Tránsito de Mendoza, que establece entre otros temas la educación vial obligatoria en todas las escuelas y el endurecimiento de las sanciones para quienes reincidan en las infracciones.

El proyecto de reforma de la Ley de Tránsito fue aprobado hace algunas semanas atrás por la Cámara de Senadores, con 19 votos afirmativos y 11 negativos.

Entre las modificaciones a la norma, también se incorporó que todos los municipios deberán implementar los juzgados administrativos municipales de tránsito y los cuerpos municipales de tránsito en un plazo de 12 meses.

Además, habrá más controles viales y se endurecerán las sanciones, que irán desde multa hasta inhabilitaciones e incluso trabajo comunitario para los reincidentes.

Detalles de la ley

– Todos los ocupantes del vehículo, incluyendo quienes viajen en los asientos traseros, deberán viajar con el cinturón de seguridad correctamente colocado

– Los niños menores de 12 años deberán ir sentados atrás con el cinturón de seguridad colocado. Mientras que los menores de 0 a 4 años deberán circular en un dispositivo de seguridad especial.

– Las mascotas deberán ir en los asientos de atrás bien sujetas, para no entorpecer la atención ni la libertad del conductor.

– La educación vial será obligatoria en las escuelas en todos los niveles de la enseñanza formal de la provincia y en los programas de educación no formal.

– Todos los municipios deberán tener su propio cuerpo de inspectores y juzgados administrativos municipales en el plazo de 12 meses.

– Habrá sanciones más duras. En caso de reincidencia, los conductores podrán ser inhabilitados para manejar o tendrán que realizar trabajos comunitarios.

– Los efectivos policiales no estarán habilitados a retener el carnet, salvo cuando la licencia esté vencida, la categoría no corresponda con la clase de vehículo conducido, estuviera adulterada, el conductor esté inhabilitado por un juez o los datos no correspondan con los DNI.

– Los municipios deberán fomentar el desplazamiento peatonal y el uso de la bicicleta como medio habitual de transporte. También, construir una red de sendas para la circulación peatonal y de bicicletas.

– En el caso de los ciclistas, será obligatorio el uso de un casco de seguridad y de luz blanca hacia adelante y luz roja hacia atrás.

– Se podrá acreditar el pago del seguro con un correo electrónico, captura de pantalla o mensajería instantánea.

– Estará prohibido circular por la vía pública en motos deportivas, cross, enduro, cuatriciclo, arenero, karting y vehículos de tracción animal en las zonas urbanas.