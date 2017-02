A tres años de la tragedia de la ruta 7, familiares recordaron a las víctimas en el lugar del accidente

Se cumplieron tres años del choque que se llevó 16 vidas. Hubo una misa. Se conocieron detalles del monumento que se levantará en el lugar.

En la tarde de este martes se cumplieron tres años de la tragedia de la ruta 7, en la que un camión en contramano impactó con un micro de larga distancia y provocó, en San Martín, la muerte de 16 personas, incluidos ambos conductores.

Familiares de las víctimas participaron de un responso religioso, donde además se conocieron detalles del monumento permanente que se construirá para honrar a los fallecidos: “Queremos recordarlos, pero también que el que pase por acá no olvide y tome conciencia”, dijeron.

El accidente ocurrió el 7 de febrero de 2014 a la altura del kilómetro 1.010, muy cerca del autódromo de San Martín; este martes en ese mismo lugar y mientras la policía controlaba el paso de los autos, el padre Francisco Bernardi dio misa ante familiares y amigos de las víctimas: “Llorar por nuestros seres queridos, traerles una flor, una cruz, hacer un monumento, todas esas cosas están bien y nos ayudan pero siempre tiene que haber además una oración, según la conciencia de cada uno”, dijo el sacerdote minutos después de las 17:44, hora en la que ocurrió la tragedia.

“Queremos un lugar que los recuerde y que sirva también para que se tome conciencia”, dijo Dora Blanco, viuda de José Nievas, el chofer del colectivo de la empresa Mercobus involucrado en la tragedia, y además, la mujer que durante los dos últimos años ha venido trabajando en ese proyecto que finalmente está tomando forma.

El grupo de gente logró que fuese donado un terreno de 45 metros cuadrados junto al lugar de la tragedia y allí será montado un monumento permanente; el lugar ya fue limpiado y el Concejo Deliberante trabaja en un proyecto para aceptar la donación; lo siguiente es buscar financiamiento para iniciar la obra.

“Ahora vamos a ir al Centro de Congresos de San Martín, donde todos los familiares y amigos de las víctimas que han venido a este acto, podrán conocer detalles del monumento que vamos a construir”, dijeron desde la comuna.

El monumento prevé levantar en el terreno lozas verticales de hormigón con los nombres de las víctimas, junto a la figura del Árbol de la Vida. "Vengo acá y no puedo dejar de pensar en lo insólito del accidente y en que no hay manera de volver las cosas atras", dijo Mario, novio de una joven que viajaba esa tarde desde San Luis, en el colectivo de la empresa Mercobus y que murió en el lugar.

Finalmente y respecto a la situación legal devenida tras el accidente, los familiares de las víctimas están llevando cada caso en forma particular: “Hemos decidido no hablar de las causas judiciales que lleva cada familia porque nos hemos reunido para recordar a nuestros seres queridos y no nos parece apropiado mezclar las cosas”, señaló Blanco.

Cabe recordar que a comienzos de diciembre hubo un juicio, cuyo fallo de la jueza Dolores Ramón (Tercer Juzgado Correccional) absolvió por el beneficio de la duda a tres de los cuatro imputados que llegaron a debate y condenó a uno de ellos, el auxiliar de la comisaría 25ª José Darío Torres Rojas, con una multa de $ 2 mil y una inhabilitación por 8 meses para ejercer cargos públicos.

Según se informó en su momento, Torres Rojas estaba a cargo de recibir las denuncias en la dependencia de Guaymallén y no tomó la primera de ellas, que alertaba que un camión circulaba a contramano por la ruta 7, ya que el denunciante no llevaba DNI.

En tanto, otro de los efectivos que prestaba servicio en esa comisaría, Ramón Ezequiel Ríos, y los dos operadores del 911 -Florencia Pamela González y Alejandro Vega- fueron absueltos.

(Ulises Borderil)