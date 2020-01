Abed: “Soy el mismo Mario de siempre”

A poco más de un mes del inicio de su mandato, el vicegobernador dialogó con Tiempo del Este. Se explayó sobre su nuevo rol, el conflicto por la modificación de la 7722, expresó su preocupación por la situación de los productores, y le pidió a la oposición que acompañe el endeudamiento.

Mario Abed saluda absolutamente a todos al llegar al Brindis de las Reinas. Se lo nota cómodo en Junín, la comuna que comandó durante dieciséis años. En un momento de la noche, accede a dialogar con Tiempo del Este, donde se expresó sobre variados temas.

Consultado sobre el cambio de rol, de intendente a vicegobernador, Abed expresó: “Es una situación totalmente distinta y lleva a pensar no en tus 45 mil habitantes, sino en todos los mendocinos, en salir de una zona en la que conocías cada piedra, cada lugar, cada persona a lo desconocido. Llego para ayudar a un gobernador que tiene todos los sueños puestos en mejorar la calidad de vida de los mendocinos”.

Modificación a la 7722

Cuando se le preguntó por el conflicto desatado a raíz de la modificación de la Ley 7722, Abed expresó: “Hay que poner en valor que el gobernador fue una persona que nunca le mintió a ningún mendocino y que solamente pensaba en el empleo y pensaba en la realidad que están viviendo un 40% de las personas que están por debajo de la línea de pobreza y que nosotros necesitamos hacer una generación de trabajo”.

Además agregó: “Pongo en valor un gobernador que escucha, que puso por arriba de todos sus deseos y de su sueño, la voz de un pueblo, y dijo que con mucho esfuerzo y con mucha valentía que si no hay consenso social, si la gente entiende que esto no se debe hacer en Mendoza, nosotros no lo hacemos. Y derogó la ley”.

Presupuesto provincial

La charla cambia de tema, y gira en torno al endeudamiento que solicita el gobernador Suarez para el presupuesto, ante lo cual Abed sostiene: “Hay que entender que el Justicialismo pide que veamos el Presupuesto Nacional y el Sr. Presidente ha llevado el Presupuesto Nacional a discutirlo en marzo, para ver la situación de todo el país, y a veces no se entiende que nosotros el problema lo tenemos justamente en marzo, desde febrero en adelante, donde tenemos cosechas, políticas públicas”.

“Lo que discutió el ministro con cada uno de los intendentes es el PIM es el Plan de Infraestructura Municipal, donde nosotros, antes yo como intendente y ahora como gobierno, presentábamos todos los proyectos en ese plan de infraestructura y teníamos el dinero desde ahí. Todo lo que no se podía hacer de los presupuestos propios, sacábamos de ese plan de infraestructura. Hoy no hay plan de infraestructura, porque no es que no haya endeudamiento, no hay presupuesto. Y al no votarse presupuesto provincial, no podemos planificar el año. Escuché a uno de los intendentes decirlo, el año es muy corto, después de marzo para nosotros el año es muy corto, entonces necesitamos esa rapidez y estoy convencido que la oposición y los distintos actores de la legislatura vamos a estar a la altura de las circunstancias”, contó el vicegobernador.

Producción

El ex intendente de Junín se mostró preocupado por la situación de los productores: “Con los pocos recursos que te deja estar sin presupuesto, claro que hemos pensado acciones y muy pronto van a salir medidas para la vitivinicultura, pero ya se me pasa el durazno, ya tengo encima la ciruela, el damasco ya pasó, entonces las frutas de carozo sufrieron esta falta de políticas hacia adelante. Entonces, necesitamos, hoy la agricultura o la vitivinicultura pasa el momento más difícil y necesita que el Estado esté cerca y acompañe a aquellos agricultores que la están pasando muy mal. Estaremos haciendo acciones con lo poco o mucho que podamos tener para estar al lado de cada uno de los agricultores”.

Abed junto a Ronco en la bodega Raíces de Junín.

Consultado por la bodega municipal que promovió en Junín mientras fue intendente, aseguró: «Creo que fue una herramienta esencial para la crisis del año pasado y seguramente va a ser un eje fundamental para todos los municipios. Ha sido beneficiado el productor en Raíces de Junín y eso me hace sentir orgulloso pero estoy seguro que con estos nuevos planes podemos mejorar todo aquello que se hizo el año pasado».

“La vendimia para los mendocinos es nuestra madre. Es decir que vivimos momentos muy difíciles pero estamos todos juntos para salir adelante. Por eso, que sepan todos los vendimiadores, todos los que están soñando con sus uvas adentro de la bodega que soy el mismo Mario de siempre y que voy a estar al lado de cada uno de ellos para la alegría de ver los camiones volcando en las bodegas y para estar junto a cada uno de los que sufren y que entre todos vamos a sufrir un poco menos”, finalizó Abed.