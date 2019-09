Alberto Fernández aseguró en Mendoza que durante su gobierno descentralizará la Administración Pública Nacional

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, anunció en Mendoza que la primera medida que tomará durante su gobierno será la política de descentralización de la Administración Pública Nacional, que garantizará la presencia mensual del gabinete nacional en todo el país.

«Si nosotros no hacemos otra Argentina, con otra estructura de desarrollo, vamos a seguir repitiendo la injusticia que hoy vemos en la Argentina. Una Argentina que hoy concentra la riqueza en un lugar y hace padecer a toda la periferia. Si no acercamos las oportunidades a todos los rincones del país, va a haber muchos argentinos viviendo mal en esa periferia. Y la Argentina no debe tener ni centro ni periferia. La Argentina es una sola y todos valemos lo mismo. Vale lo mismo un porteño, que un jujeño, que un cordobés, que un entrerriano, que un catamarqueño, que un fueguino. Y debemos garantizar tener todos las mismas posibilidades», sostuvo Alberto acompañado por la candidata a gobernadora local Anabel Fernández Sagasti.

«Vamos a terminar con la periferia, vamos a ser un país integrado y vamos a empezar porque el gobierno nacional se instale una vez al mes en cada provincia para saber lo que cada una de ellas necesita. Y no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con los que están aquí, que son los que gobiernan cada provincia», aseguró Alberto durante el acto en Luján de Cuyo.

El objetivo principal del proyecto Democracia Federal es avanzar hacia un país más igualitario impulsando un trabajo coordinado entre la Nación y las provincias, que consiste en desarrollar reuniones mensuales del gabinete nacional en capitales alternativas de cada provincia. «Porque una cosa es ver estadísticas y otra es ver y escuchar a la gente, porque uno puede entender verdaderamente la dimensión del conflicto», explicó al tiempo que precisó que la idea se la contó, hace tiempo, el ex gobernador José Manuel De la Sota. De esta manera, con presencia formal y una agenda en común, se trabajará en conjunto para una nueva institucionalidad donde las provincias sean protagonistas.

El compromiso es promover la federalización de la Administración Pública Nacional descentralizando los organismos del Estado en función de las economías y recursos de cada territorio, invitando a los gobernadores a establecer capitales alternativas, donde el presidente y su gabinete se reunirán con autoridades provinciales y dependencias específicas de cada región para consensuar una agenda de trabajo. Así, el Estado Nacional radicará oficinas y organismos descentralizados existentes en todo el país para lograr el acercamiento a las problemáticas regionales y una mayor eficiencia en la aplicación de recursos.

«Para empezar a hacer otra Argentina, tenemos que dejar de hacer las mismas cosas y empezar a hacer cosas distintas. Yo espero que los mendocinos lo primero distinto que hagan el domingo es votar a Anabel y que después nos acompañen a hacer esa Argentina», sostuvo Alberto para finalizar subrayando: «Vamos a ser un país federal de verdad porque definitivamente es el país que nos merecemos».

Previamente, se pudieron escuchar las palabras de la candidata a gobernadora de Mendoza del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, la cual remarcó: «Quienes nacimos y vivimos en lo profundo de nuestro país, tenemos un objetivo en común que es que sea más distributiva la cuestión de las oportunidades en la Argentina, que vivir en el interior del país no signifique falta de posibilidades ni tener que sufrir el desarraigo».

«El próximo domingo en la provincia de Mendoza no solamente se elige quién va a ser el gobernador o la gobernadora que va a manejar los destinos de Mendoza, sino que también se va a elegir si queremos volver a tener una vida digna o seguir en el abismo de este camino de destrucción y desigualdad que nos ha impuesto Cambiemos también en la provincia«, destacó.

Para finalizar, Anabel le indicó a Alberto: «Espero que no nos perdamos esta oportunidad de incluirnos en esta Argentina que nos proponés».

Participaron los gobernadores Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Domingo Peppo (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Casas (La Rioja), Mariano Arcioni (Chubut) y Juan Manzur (Tucumán). Además, estuvieron el gobernador electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; la vicegobernadora electa de Santa Fe, Alejandra Rodenas; el vicegobernador electo de San Luis, Eduardo Mones Ruiz; y los candidatos a gobernador Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), Sergio Leavy (Salta) y a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Matías Lammens (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). También participaron el vicegobernador de San Luis, Carlos Ponce y la legisladora electa Natalia De la Sota (Córdoba).