Alejandro Abraham y Luis Petri, los diputados mendocinos que más plata de pasajes canjearon

La particularidad del sistema es que, con un simple trámite, los pasajes que no fueron utilizados por los funcionarios pueden ser cambiados por dinero. Esta posibilidad les puede significar una suma extra de casi la mitad del sueldo, en el caso de los diputados.

El sistema les permite cambiar por dinero los tickets que no utilizan. Así, pueden hacerse de valores que llegan a la mitad de su sueldo. La única que no usó el beneficio fue Soledad Sosa, del FIT.

El sitio Infobae publicó este domingo la lista de los diputados nacionales que más dinero se llevaron por los pasajes no utilizados durante el año pasado. En este particular ranking, liderado por Elisa Carrió y Alberto Roberti a nivel nacional, los legisladores mendocinos no se quedaron atrás.

Alejandro Abraham (del FpV-PJ, electo para el período 2013-2017) fue el diputado mendocino que más se benefició de los canjes en 2017. En concreto, percibió la suma de 195 mil pesos. Detrás de él aparece el diputado Luis Petri (Cambiemos-UCR), quien recibió 189 mil pesos por pasajes no utilizados.

Cada pasaje aéreo puede ser canjeado por 1350 pesos, en tanto que los terrestres se cotizan a 650 pesos. El sueldo de bolsillo de los diputados el año pasado fue de 90 mil pesos. Aquel que canjea todos los boletos puede llevarse 40 mil pesos, lo que equivale al 45 % de su salario.

Incluso los diputados que asumieron su banca en diciembre del año pasado figuran en la lista. En un mes, Claudia Najul (Cambiemos-UCR) se llevó 20 mil pesos y Omar Félix (Somos Mendoza), 18 mil pesos. José Luis Ramón, del Partido Intransigente, y el radical Federico Zamarbide canjearon boletos por valores de 13 mil pesos en el mes de diciembre, luego de prestar el juramento.

Ni un canje

En tanto, la única mendocina que no canjeó sus pasajes fue Soledad Sosa, exdiputada del Partido Obrero-Frente de Izquierda y los Trabajadores. Sosa le dijo al portal Unidiversidad que la decisión de no acceder a esa instancia se debe a que “los pasajes que tienen los diputados y su utilización reflejan una actividad parlamentaria. Nosotros, como Frente de Izquierda, y en los dos años que fui diputada, favorecimos con esos pasajes la mayor acción política en el Congreso, como, por ejemplo, en audiencias públicas que organizamos o la participación de sectores en lucha del interior para que pudieran ir a la Capital a defender sus proyectos de ley o a expresar sus demandas en la Cámara de Diputados”.

Y agregó: “Entendemos que ese canje por dinero es simplemente una forma de enriquecerse y de no llevar adelante la acción parlamentaria, que es defender y representar los intereses de los distintos sectores. En nuestro caso, el de los trabajadores. Por eso no canjeamos los pasajes”.

El detalle de los diputados y el dinero canjeado por cada uno:

Alejandro Abraham -FpV- $195,940

Luis Petri -UCR- $189,665

Susana Balbo -PRO- $160,850

Luis Borsani -UCR- $125,950

Estela Huczak -PRO- $98,790

Rubén Miranda -PJ- $88,395

Guilermo Carmona -FpV- $59,885

Graciela Cousinet -Libres del Sur- $52500

Patricia Giménez -UCR- $26,300

Claudia Najul -UCR- $20,600

Omar Félix -PJ- $18,550

José Ramón -Partido Intransigente- $13,900

Federico Zamarbide -UCR- $13,850