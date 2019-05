Alfredo Cornejo propuso ampliar Cambiemos y sumar a Massa, Pichetto y Urtubey

El gobernador de Mendoza y jefe del radicalismo, Alfredo Cornejo , sorprendió este mediodía al hacer público lo que muchos en su partido piensan: la necesidad de ampliar la alianza Cambiemos a otros sectores políticos, incluido el peronismo, si se pretende enfrentar y ganar al kirchnerismo en las próximas elecciones presidenciales.

Cornejo celebró la decisión del Gobierno de negociar con dirigentes del peronismo una declaración conjunta de diez puntos sobre políticas de Estado para garantizar estabilidad hasta las elecciones y enviar una señal positiva a los mercados. Sin embargo, el gobernador se atrevió a ir más allá al reclamar que esta negociación se traduzca en un acuerdo electoral.

“Nos parece una buena iniciativa convocar a las fuerzas de la oposición a un gran acuerdo nacional. En mi caso, me encantaría que tuviese un correlato electoral -enfatizó Cornejo-. Para mí ya es útil ampliar Cambiemos a otras fuerzas, a otros dirigentes como (Roberto) Lavagna , como (Miguel) Pichetto , como (Juan) Urtubey , como (Sergio) Massa . Creemos que hay que ampliar Cambiemos para enfrentar las vicisitudes que la Argentina tiene. Hay que dar confiabilidad de que la Argentina no va a volver atrás, que no va a caer nuevamente en el populismo. Y esas garantías el Gobierno solo no las puede dar, así que nos parece muy bien esta convocatoria a un acuerdo y, por qué no, que tenga un correlato electoral también.

El gobernador mendocino insistió en la necesidad de ampliar la base política y electoral de la alianza Cambiemos, ya que, a su juicio, el presidente Macri , por sí solo, no puede dar garantías de que no se retornará al kirchnerismo.

“Hay que dar credibilidad. Es muy importante para la vida diaria de los argentinos, para la gente que trabaja, para la que hace mucho esfuerzo, para los empresarios, que la Argentina no vuelva para atrás, no vuelva al populismo. Para eso hay que ampliar Cambiemos y no hay que poner límites. El Gobierno solo no lo puede hacer. Es evidente que el gobierno solo, con el presidente Macri a la cabeza, no lo puede hacer. Así que hay que ampliar a otra gente, hay que estar abiertos”, sostuvo Cornejo.

(La Nación)