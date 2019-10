Alfredo Cornejo: “Quiero que Edemsa y la Cooperativa Eléctrica sigan el ejemplo de Edeste, no hay más excusas”

El Gobernador recorrió los avances de obra de la Estación Transformadora Barriales II ubicada en Junín. En el lugar instó a las distribuidoras a realizar inversiones que permitan mejorar la calidad de servicio y la oferta de energía.

El Gobernador Alfredo Cornejo y la titular del Ente Regulador Eléctrico (EPRE), Jimena Latorre, recorrieron los avances de obra de la Estación Transformadora (ET) Barriales II. También, estuvieron presentes el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema; el intendente de Junín, Mario Abed; el intendente electo de San Martín, Raúl Rufeil; la directora del EPRE, Andrea Molina y el gerente de Edeste, Raúl Stassi.

Una vez que la planta esté terminada, el lugar se convertirá en el nodo centro de gravedad del movimiento de energía de la zona Este. De esta manera se prevé aumentar las alternativas de alimentación y disponibilidad de potencia, y mejorar la calidad de servicio y la oferta de energía en la zona.

Además, el proyecto contempla una conexión directa al Gran Mendoza, con ampliación en la potencia, lo que mejorará sustancialmente su funcionamiento y la prestación energética a la provincia.

Actualmente el montaje del lugar presenta un avance del 70%. Todos los materiales (equipamiento, línea, transformador, etc.) fueron comprados a nuevos. El monto total de la inversión superará los 4.500.000 dólares.

Respecto a la obra, el Gobernador aseguró que “esta ampliación tiene una dimensión que es impresionante. En el Este es donde más hemos crecido en estos cuatro años. Lo hemos hecho en infraestructura que sirve, la que hace la diferencia”.

“La ampliación es realmente un ejemplo para el resto de las distribuidoras. Pero no sólo hemos trabajado en materia de electricidad sino también en gas. Ya tenemos el gasoducto terminado y se eliminaron las restricciones de gas en el Este”, afirmó Cornejo.

Destacó la potencialidad de la zona en tanto recordó las restricciones de gas aún existentes. En este sentido, manifestó que “el Este estuvo con restricción de gas por 6 años. Y lo hemos podido levantar con su infraestructura de gas y electricidad”.

“Quiero que Edemsa y la Cooperativa Eléctrica sigan el ejemplo de Edeste, no hay más excusas. Tenemos un Ente Regulador que exige, que es criterioso y que tiene solvencia técnica”, indicó el Gobernador.

Por su parte, Raúl Stassi, señaló que “hay 44 mil usuarios directos y 61 mil a través de las cooperativas. Esta es la potencia máxima registrada en 2019, son 175 megas. Las estaciones transformadoras son fundamentales. Sin ellas no habría sistema, ellas suben la tensión para transportarla y la bajan para poder distribuirla en toda la zona Este”.

El titular de Edeste, agregó que “para que los emprendimientos y empresas se instalen necesitan disponibilidad de energía, esto es esencial para generar riquezas. También estamos trabajando en la estación transformadora Alto Verde”.

Acerca de las inversiones necesarias

“Necesitamos tener un boom exportador en Mendoza, necesitamos traer dólares y el Este podría ser el receptáculo para eso. Es necesaria una reconversión de la agricultura haciéndola más extensiva. Tenemos una potencialidad enorme, tenemos la tierra y la gente para hacerlo, sólo nos falta que mejoren las condiciones macroeconómicas”, sostuvo el mandatario.

“Creo que podemos seguir ampliando las fronteras productivas. Nuestro compromiso es seguir trabajando en esta misma dirección”, añadió el Gobernador.

Cornejo indicó que “este tipo de cosas son las que hacen la diferencia, las que alientan y dan esperanzas para el futuro. Estamos pensando en los jóvenes del Este. Tenemos un país que está tratando de cubrir su descapitalización de los últimos 20 o 30 años. Acá estamos trabajando para el futuro”.

Situación actual

La Estación Transformadora (ET) Barriales funciona con una potencia de 30 megavatios (20+10). Se encuentra ubicada colindante con la ET Gran Mendoza de Transener, 550 KV / 220 KV / 132 KV, con una Potencia de 900 MVA (3×300).

A pesar de su ubicación está alimentada desde la ET Cruz de Piedra, mediante una línea de 66 KV de 24 km de Longitud. Esta EETT alimenta en 13,2 KV parte de Palmira, parte de Junín, todo Medrano, la zona de la Isla del área de concesión de Edemsa.

El proyecto en curso

La ET Barriales II se ubica en el mismo terreno de la actual ET Barriales. Operará en 132 KV / 66KV /13,2 KV, con una Potencia inicial de 30 MVA. Se conectará directamente a la EETT Gran Mendoza. Se puede ampliar a una potencia de 60 MVA sólo cambiando el transformador. Se puede ampliar a una potencia de 120 MVA, haciendo otro campo de 132 KV.

Desde la ET Barriales II sale una línea de 66 KV a la ET Junín, desde donde se bifurca en dos líneas: Una conecta con la ET Rivadavia y luego la ET Bajo río Tunuyán (Distro), y la otra se conecta con la ET San Martín este y luego la ET Montecaseros (Distrocuyo).

Desde la ET Barriales II sale la línea de 132 KV que alimenta la ET Miguez y luego la ET Libertador.

Desde la ET Barriales II sale la línea de 66 KV que conecta con Cruz de Piedra, liberando a ésta de una interesante capacidad de transporte.

Desde la ET Barriales II saldrá la línea que alimentará las futuras ET Medrano y ET Reducción.