Alfredo Cornejo recordó la corrupción de las administraciones justicialistas y aseguró que «Junín ha crecido, mientras que San Martín se ha empobrecido»

El gobernador Alfredo Cornejo volvió a castigar a las administraciones justicialistas que le precedieron y les recordó hechos de corrupción como el costo del asfalto que pagaron, y el estado en que se encontraba la provincia tras los gobiernos de Celso Jaque y Francisco Pérez. También aseguró que «Junín ha crecido mientras que San Martín se ha empobrecido».

El Jefe del Ejecutivo provincial recordó, mientras inauguraba junto a los intendentes Miguel Ronco, de Rivadavia, Rodolfo Suárez, de Capital y Mario Abed de Junín el reasfaltado de la calle Míguez: “A las gestiones anteriores no les importaba la administración del Estado y cuidar los bienes de los mendocinos, les gusta hablar, repartir plata y regalar, por eso han desprotegido a Vialidad Provincial. Cuando asumí, lo único que hacían era pagar viáticos y sueldos pero no había máquinas ni elementos para trabajar, por eso no mantenían calles ni pavimentaban de nuevo. Los dirigentes justicialistas pagaban 12 millones de pesos el kilómetro, y nosotros con 200% de inflación en 4 años, hemos pagado 3 millones de pesos el kilómetro”.

Cornejo explicó: “Si en algún lugar se sufre la inflación es en la construcción, en el pavimento y en estas obras, lo que nos deja a entender dos opciones: o son tan malos administradores que las empresas los cuenteaban y que el paso del tiempo generaba tener que pagar con recargos, o se la robaban. Si los mendocinos quieren volver para atrás ese es el camino: pagar más caro las rutas y hacer menos”.

En ese sentido, agregó: “Hoy tenemos mucha más seguridad, mejor educación y salud, estamos progresando con servicios sustantivos del Estado provincial y estamos generando las condiciones para que el sector privado cree riquezas. Esta ruta genera las condiciones para lograrlo. Queremos el acompañamiento de los mendocinos y que recreen la esperanza de que una buena administración es mejor para todos, mejor para los que quieren vivir progresando a través de su esfuerzo y su trabajo y que no que le regalen nada, tal como ofrece la oposición”.

Luego adelantó que están esperando la aprobación de Legislatura de un crédito barato internacional para poder, “en breve, construir la doble vía Rivadavia-San Martín. Es una ruta que tiene el mismo beneficio que la Míguez y para nuestra producción, por eso venimos a pedirles a los vecinos de la zona Este confianza en nuestro equipo y en los que vienen. En Junín hay obras de cloacas y de agua, hay pavimento. En 16 años, Junín ha crecido y San Martín se ha empobrecido. Queremos generar esperanza con antecedentes, con hechos de gestión y obras emblemáticas que se muestran. Vialidad ha hecho 5 mil kilómetros en 3 años, y tiene 300 empleados menos y más máquinas. Ellos quieren trabajar y le ponen mucha energía”.