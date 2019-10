Allanan vivienda en Junín donde desarmaban autos: había vehículos robados

Además, dos personas quedaron detenidas en el operativo. Vehículos y autopartes eran comercializados a precios muy bajos.

El miércoles personal de Automotores Zona Este, tras meses de tareas investigativas, realizó un allanamiento en una vivienda donde desarmaban vehículos y sus autopartes eran comercializadas a precios excesivamente bajos. El procedimiento se realizó en la calle Bolivia de Junín.

En el lugar encontraron varios vehículos que habían sido sustraídos en San Martín, Maipú y Capital respectivamente. Además detuvieron a dos personas que fueron puestas a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín .

Lo incautado por los efectivos:



1) Fiat Palio dominio CCI 240 con pedido de secuestro de fecha 27/9/19 Of Fiscal San Martín. Averiguación Hurto Agravado.

2) Renault Clio, color azul BIZ110 pedido 12/9/19 Of fiscal 1 cría.3

Averiguación Hurto Agravado.

3) Ford Escort dominio BDH 841 pedido 10/06/19 ufi San Martín. Averiguación Hurto Agravado.

4) Renault Clio bordo dominio EXP 650 PEDIDO el 22/10/19 Of. Fiscal San Martín. Averiguación Hurto Agravado.

5) Fiat Duna, color crema, dominio AHK759 con identificaciones de chasis y motor adulteradas.

6) Fiat Duna, color blanco, dominio colocado AFG460 corresponde dominio STA418 el cual presenta pedido de secuestro en Av HA de fecha 08/09/18 solicitado por Of Fiscalía de 10

7) Fiat 128, color verde, dominio TJL819 con identificación de motor adulterada.

8) Ford Falcón, color azul dominio TLJ 773 con identificaciôn de chasis y motor suprimidas.

9) Fiat Duna, color blanco, dominio SPB 561 color blanco con identificaciones de motor y chasis adulteradas.

10) Fiat Palio celeste dominio BPI825 pedido 21/8/19 por fiscal 6 cría. 35.

Averiguación Hurto Agravado.

11) Autopartes de vehículo marca Peugeot, dominio STE 526 con pedido de secuestro el 22/10/17 of. Fiscal 6. Averiguación Hurto Agravado.

12) Tres equipos de GNC con medidas pendientes .

13) Secuestro de herramientas varias, elementos de corte, amoladoras, máquinas de soldar autógenas y eléctricas