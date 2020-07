Alumnos de la escuela Felipe Llaver lanzan una miniserie

Ya hay cinco capítulos publicados, los cuales se pueden ver a través de Instagram. Según detallaron, está planteado que haya siete.

El tiempo de pandemia ha afectado de manera especial a estudiantes de último año de secundaria. Debido a la suspensión de clases han perdido la posibilidad de compartir momentos juntos.

Más allá de esto, varias promociones se las han ingeniado para aprovechar al máximo los recursos digitales para poder conectarse. Ese es el caso de alumnos del último año de la escuela N° 4-167 Santiago Felipe Llaver, ubicada en San Martín, quienes han lanzado una miniserie a través de la plataforma Instagram.

“Quisimos hacer algo distinto ya que no nos quedó otra que presentar virtualmente. Es por eso que se nos ocurrió hacer una miniserie basada en la película It, para poder presentar de la mejor manera”, expresó uno de los estudiantes a Tiempo del Este.

Los estudiantes agregaron: “Cuando se anunció que se podía juntar con amigos, no dudamos en hacerlo para darle forma a esta historia. Después nuestro coordinador Gastón Panella, recopila toda esas ideas y le da forma a la miniserie”.

“A pesar de todo lo malo que hemos pasado por la pandemia, de no poder ir a clases, de no poder presentar de la manera que nos hubiese gustado, pero esta es también una linda manera de presentar, de poder mostrar lo que estamos haciendo. Estamos contentos. Es una manera de mostrar lo que hacemos, llevar adelante la presentación y transmitir que no hay que bajonearse con lo que está pasando y seguir adelante”, finalizaron.

La miniserie va actualmente por el quinto capítulo y la idea es que haya siete. La misma va ganando en misterio, y cuenta la historia de un fantasma que se contacta con los estudiantes.

Acá podés ver el primero capítulo: