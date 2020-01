Anabella Carreras es la Coronada de Surco y Parras

La representante del Club Centro Cultural y Recreativo La Paz se convierte en la nueva reina departamental en una fiesta que ponderó el rol de la mujer. Malena Moreno, del Club Deportivo Ferrocarril General San Martín, la acompañará como virreina.

Una bulliciosa barra festejó uno a uno todos los votos de la nueva reina de La Paz

Una multitud se congregó la noche de este jueves en el Complejo Deportivo y Recreativo de la Democracia de La Paz para presenciar «Coronadas de Surco y Parras».

El público vibró con una fiesta llena de luz y color, que narró la historia de tres mujeres que rememoraron la época en la que fueron elegidas como las mejores cosechadoras de la región.

Uno de los momentos más emotivos de la fiesta fue el cuadro del que participaron las cosechadoras paceñas.



Las diferentes escenas mostraron sus recuerdos de la infancia, y adolescencia, lo cual fue un homenaje a las mujeres que trabajan la tierra y la vid.

La fiesta “Coronadas de surco y parras” completó la tetralogía paceña «Hijos de La Paz y de mi tierra» (2013), «Herencia de La Paz y de mi Tierra» (2015) y «Legado de La Paz y de mi Tierra» (2016) ya que el personaje de Rosario recolecta los recuerdos en el baúl que María Paz encontraba en la Vendimia realizada en el año 2015. El personaje fue interpretado en aquel momento por Romina Platero, la Reina Departamenttal paceña 2019.

La Dirección General del espectáculo estuvo a cargo de Fabiana Riera, mientra que el libreto y la puesta en escena fue de Godo Nicolás Giménez.













La Elección

La elección fue muy pareja, y consagró como ganadora con 36 votos a Anabella Carreras, representante del Club Centro Cultural y Recreativo La Paz. La reina tiene 19 años y estudia segundo año de odontología.

La reina de La Paz 2020 se dirigió a su público con las siguientes palabras «Buenas noches a todos, realmente estoy muy sorprendida, estoy muy feliz, muy contenta. Les quiero agradecer a toda la gente de mi departamento por confiar en mi, a mi familia que estuvo desde el primer momento, y al club que siempre estuvo conmigo y me hizo sentir tan cómoda. Muchas gracias a todos y prometo representarlos de la mejor manera. Muchas gracias».

Con 34 votos quedó Malena Moreno, la representante del Club Deportivo Ferrocarril General San Martín.

Nuevas soberanas 2020 del departamento La Paz

Reina: Anabella Carreras

Virreina: Malena Moreno

La nueva soberana Festival de La Paz y el Canto de Cuyo será coronada mañana durante el evento. De acuerdo al recuento de Tiempo del Este, la ganadora es Brisa Escudero, del Club Social y Deportivo Mecánica.

Romina Platero reina departamental de mandato cumplido 2019 se despidió de su gente «A mi familia, por el apoyo incondicional que me ha brindado desde un primer momento y a ustedes, a todos los paceños que me dieron esta hermosa oportunidad para poder representarlos. Me voy feliz, me llevo los mejores recuerdos. A las chicas que han estado acompañándome durante todo este año, han sido unas compañeras excelentes. Gracias La Paz, gracias por esta oportunidad, salud y feliz vendimia.»