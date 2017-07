Ángel Giménez, fundador de Raíces Huarpes, respecto a los 425 pesos que la municipalidad de San Martín paga por mes a los miembros del Ballet: “Es una limosna”

Hoy, el Ballet de Raíces Huarpes no pasa por su mejor momento: se conoció que los bailarines cobran 425 pesos por mes en concepto de beca y algunos de ellos han dejado la actividad o se han marchado. Su fundador, Ángel Giménez, consideró que “no les interesa la cultura, porque no la conocen”. Mientras que la directora de Cultura de la municipalidad de San Martín, Lorena Romero, calificó las críticas como “capciosas o malintencionadas.”

Del talento inspirador de Ángel Giménez, hace 40 años nació en Rivadavia la idea de formar una escuela de folclore, llamada de Arte Nativo, que le denominó “Raíces Huarpes”. Durante esas 4 décadas, tuvo un gran crecimiento, llegando a obtener destacados premios a nivel nacional y provincial.

“Raíces Huarpes”, luego migró de Rivadavia a San Martín, quedándose en este departamento con lo que se aguardaba, sería, la imprescindible apoyatura de la Municipalidad de San Martín.

Por la Escuela de Danzas –hoy dirigida por Alberto Giménez (hijo de Ángel) centenares de alumnos pasaron por la Casa de la Cultura de San Martín, donde todavía ensayan los que han quedado, con la ilusión de proyectarse desde lo artístico. Y de allí surgieron talentosos hombres y mujeres, que ayudaron a su afianzamiento.

Pero a medida que se fueron obteniendo reconocimientos, también fueron surgiendo inconvenientes que hoy le han llevado a ir perdiendo parte de sus artistas. El motivo es la falta de incentivos o el escaso monto que cobran en calidad de “beca”, por parte de la municipalidad de San Martín.

En la actualidad, cada artista percibe un monto de 425 pesos mensuales, y ese exiguo valor, no es abonado en tiempo y forma: se les ha llegado a adeudar hasta 6 meses y un año, sin que los bailarines percibiesen remuneración alguna.

Si bien en la zona Este no hay cuerpos de ballet pagos, sí en el Gran Mendoza: Godoy Cruz, Luján y Capital, les pagan 6 mil pesos promedio a sus artistas, y les cubren el valor de la indumentaria. En algunos casos, también les aportan dinero para el viaje de sus presentaciones.

Habla el fundador de Raíces Huarpes

Ángel Giménez (77), fundador de Raíces Huarpes, mientras se recupera de una operación en su vista, desde su casa en Rivadavia, sostiene respecto al pago de 425 pesos a los bailarines:

“No puede ser que sea eso. Realmente, se trabajó para sostener el acervo cultural de una provincia. Es un “sueldo” de limosna. No puede ser. Tendrían que darle más posibilidades a los bailarines…ni siquiera tienen una obra social”, reflexionó con amargura.

“Quisiera ir más seguido para San Martín, pero ahora que me estoy recuperando voy a ir. Hay otras comunas que les interesa esta actividad. En San Martín, pareciera que no. No les interesa la cultura, porque a lo mejor no la conocen”, expresó con firmeza.