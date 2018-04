Aniversario de Rivadavia: Quedó inaugurado el Centro Regional de Educación Superior “Dr. Enrique Gaviola”

En el día del 134 Aniversario del departamento de Rivadavia, las autoridades inauguraron el Centro Regional de Educación Superior “Enrique Gaviola”, que funcionará un predio del ferrocarril que hasta hace poco era un lugar abandonado y donde sabían guarecerse personas de mal vivir.

Mientras la banda Blas Blotta interpretaba Aurora, el intendente Miguel Ronco izó el pabellón nacional con el que dio comienzo al acto, en un predio colmado por autoridades, alumnos y docentes del IEF e INSUCTEC. El ministro de Seguridad, Gianni Venier, acudió en representación del gobernador Alfredo Cornejo.

“Apostamos a la educación fuertemente, porque queremos crecer. No es suficiente con las obras que hacemos o promovemos, porque si no tenemos educación no tenemos progreso, y no tenemos un pueblo sano y con mente sana. Si tenemos educación se acaba la delincuencia, y tenemos gente con mente abierta y capaz, como lo fue nuestro amigo Gaviola”, expresó Ronco.

Añadió que su deseo es contar “con un pueblo culto e inteligente, capaz de razonar. Esta es la primera etapa de la refuncionalizacion de este edificio, que antiguamente fue un galpón de carga y descarga de acopio de granos del ferrocarril y que la modernización del transporte lo dejó fuera de uso”.

“Nosotros apostamos a reconvertir este lugar en un polo de educación para los rivadavienses y para los amigos de otros lugares que deseen educarse en nuestro departamento”, expresó el intendente, quien también se mostró entusiasta con la inminente apertura de la carrera de Aeronáutica para vuelos civiles y comerciales

La inversión del municipio en esta primera etapa superó los 7 millones de pesos (para construir baños, oficinas y aulas) y el intendente aseguró que se abocará “de inmediato a comenzar la segunda etapa para la ampliación de este edificio”.

Previo a la palabra de Ronco, Cecilia de Blassi, rectora del INSUCTEC, ponderó la gestión del intendente Miguel Ronco porque “dentro de estas paredes se producirá uno de los procesos más maravillosos que los sujetos podemos vivir, y tiene que ver con el maravilloso acto de enseñar y aprender” y que “el desafío institucional es brindar una educación de calidad”.

También Luis Castillo, en representación del IEF Rivadavia recordó el comienzo del Instituto en 1999 –entonces como aula satélite- y elogió el apoyo de los intendentes para cristalizar lo que en su momento “era un sueño lejano”.

Por su parte, Gustavo Capone, Subsecretario de Educación de la DGE, rescató la impronta de Enrique Gaviola -amigo de Albert Einstein- “que está considerado entre los 15 mejores astrofísicos de la historia” y hasta “descubrió un asteroide que lleva su nombre”. También valoró el esfuerzo de la comuna en “invertir diez millones de pesos en educación” y dijo sentirse “orgulloso como vecino del departamento que los recursos” se vuelquen en esa dirección.