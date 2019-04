Aniversario de Santa Rosa: fuerte respaldo de Cornejo a Trigo y anuncio de nuevas obras para el Departamento

El Gobernador Alfredo Cornejo y la intendenta, Norma Trigo, encabezaron el acto oficial por el 135º aniversario del departamento de Santa Rosa.

Junto a ellos estuvieron la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Elisabeth Cresitelli; el secretario de Deportes, Federico Chiapetta; la coordinadora del Área de Diversidad de la Provincia, Fernanda Urquiza; el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco; el intendente de Junín, Mario Abed; el intendente de La Paz, Diego Guzmán; el intendente de la Ciudad de Mendoza; Rodolfo Suarez, y el coordinador de gabinete del Gobierno de Mendoza, Andrés Lombardi.

El acto por el 135 aniversario de la creación del departamento de Santa Rosa, se celebra para recordar aquel 18 de abril de 1884 cuanto el entonces Gobernador de Mendoza Rufino Ortega creó el departamento a partir de la donación de terrenos por parte de Angelino Arenas que se realizó en el Acceso Saavedra y la avenida Remo Falciani, del distrito La Dormida.

Al momento de tomar la palabra el Gobernador Cornejo habló sobre el progreso colectivo e individual y la necesidad de un Estado que acompañe y apoye al ciudadano, y en este sentido aseguró: “Necesitamos mirar para adelante pero no hay que olvidar, los pueblos quieren crecer y progresar como colectivo social y como individuos, quienes no nacimos en cuna de oro, que somos la mayoría de los mendocinos, necesitamos tener buenos gobiernos porque no nos salvamos solos, no por nuestros propios méritos solamente, necesitamos un Estado mínimo que nos dé un piso para poder progresar.”

Continuó: “La vida individual de las personas requiere mucho esfuerzo progresar es todo un trabajo y debe llevarse a cabo por el propio bien de cada individuo pero también por el grupo que lo rodea, amigos, familia, afectos, sociedad, ciudad”.

“Tener un buen gobierno para quienes no nacemos en una cuna de oro es imprescindible, y los santarrosinos tienen que cuidar el gobierno que tienen que es bueno después de todo lo que han pasado, se los digo porque comprendo todo lo que han sufrido y la estigmatización de que todos son iguales. Hoy la situación se está normalizando, pero no olvidemos que el intendente anterior llevaba una maleta con cheques sin fondos y los repartía como si fuese un banco personal”, recalcó el mandatario.

Con visión de futuro, el jefe del ejecutivo provincial destacó: “No faltará algún carroñero que señale todo lo que falta en Santa Rosa, sabemos las carencias pero vamos por buen camino porque es un pueblo trabajador que tiene todo para crecer, solo necesita un buen gobierno para crecer. Los que están preparados para darle a l departamento todo lo que falta, son los que lo recuperamos, es decir Norma y su equipo”.

Para finalizar, Cornejo comentó: “Festejen la vida en comunidad en este pueblo maravilloso, con honor y respeto por la tierra donde nacieron y se criaron, pero tengamos todos la responsabilidad colectiva e individual de sostener el progreso incipiente para poder proyectar para nuestros jóvenes un Santa Rosa que se parezca más a Junin y al progreso, porque puede y tiene con qué”.

A su turno, la intendenta Norma Trigo, agradeció al gobierno de la provincia “que siempre estuvo apoyando cada una de las necesidades del departamento. Fueron los intendentes de Junin y Rivadavia los primeros en venir a darnos una mano y a enseñarnos a transitar este camino”.

“En una primera etapa hemos podido normalizar las cuentas, hoy podemos mostrar en La Dormida, muchas obras que están a más de 20 km de la Villa Cabecera pero no por eso está olvidada. Acabamos de inaugurar la ciclovía con fondos municipales y también vamos a remodelar el boulevard los Damascos y la calle Remo Falciani con fondos propios. Además esta tarde vamos a inaugurar la plaza que hace más de una década que no se podía usar y hoy es una realidad”, agregó la jefa comunal.

A su vez, Trigo afirmó: “Estamos mostrando las nuevas unidades que hoy pasan a formar parte de la planta de Santa Rosa y todo eso es posible por una administración ordenada, cuando los fondos de los vecinos se administran como corresponde se pueden lograr estas cosas. Desde que asumí hemos adquirido 14 movilidades nuevas con fondos municipales. Tenemos proyectado este año un plan de vivienda llamado “una familia, una casa”, tenemos el terreno en La Dormida, allí se podrán construir 600 casas y pretendemos replicar el proyecto en el resto de los distritos”.

Para finalizar, la intendenta comentó: “Hoy el Departamento está de pie, no fue fácil, pero lo estamos haciendo. Santa Rosa es uno de los pocos departamentos del país que ha logrado condenar a la corrupción en los estratos judiciales”.

Luego se realizó la entrega de reconocimientos a diferentes personas que han realizado sus aportes con mucho esfuerzo para que Santa Rosa se destaque en cultura, educación, producción, música, literatura, y diferentes acciones solidarias y luchas de reivindicación social. Santa Rosa posee un amplio abanico de testimonios de la historia que forjaron su propia identidad y que merecen ser reconocidas.

Nuevas obras

Producto de un esfuerzo del Estado provincial y la Municipalidad de Santa Rosa, el departamento tiene varias obras en ejecución, empleo local y se logró la recuperación de espacios públicos.

En La Dormida se llevará a cabo la inversión más grande en el departamento en materia habitacional. El programa “una familia, una casa” buscará dar solución habitacional a más de 500 familias. También se construirá la Estación de Transferencia de Residuos, que permitirá que en Santa Rosa se erradiquen totalmente los basurales a cielo abierto.

Las autoridades locales, en el marco del aniversario inauguraron la ciclovía realizada sobre Acceso Saavedra. La magnitud física correspondiente a esta obra, refleja la materialización de una ciclovía de 1100 metros de extensión por dos metros de ancho, construida en su totalidad en hormigón con un espesor de diez centímetros. Cabe destacar que en materia de seguridad pública se tuvo en cuenta la construcción de un cordón de veinte por quince centímetros el cual delimita la ciclovía propiamente dicha con la carpeta asfáltica del acceso. La inversión total realizada para esta labor asciende a la suma de $ 3.392.695,96.

El objetivo de la comuna es brindarle al vecino de La Dormida un lugar donde pueda desarrollar actividades físicas de manera segura tales como caminatas y ciclismo, como así también para aquellas personas que día a día circulan por esta arteria para llegar a su lugar de trabajo.

Los funcionarios también recorrieron la construcción de cordón, cuneta, puentes, alcantarillas y banquina realizada en Acceso Saavedra y prolongación Jacinto Zapata. La concreción de esta obra resultó sumamente necesaria, para darle solución a un problema de vieja data, ya que en el sector comprendido entre la avenida Remo Falciani y la calle Pedro Videla, el acceso Saavedra se inundaba cuando las inclemencias climáticas se hacían presentes en el lugar, por tal motivo se construyeron nuevos desagües que permitieron eliminar de forma más eficiente el agua de lluvia. La inversión total de esta obra asciende a la suma $ 377.275,30.

Un anuncio esperado por muchos es la remodelación del Boulevard Los Damascos, un lugar de encuentro que los vecinos de La Dormida utilizan para diferentes actividades. Fue una promesa de muchas gestiones, y hoy podemos decir que la gestión municipal y provincial han logrado lo que muchos gobiernos prometieron y no cumplieron.

Otras de las Obras en ejecución con pleno ahorro municipal es la última etapa del Boulevard Remo Falciani. Otro gran espacio que cambiará la realidad de La Dormida, gran parte de esta obra se está llevando a cabo por administración municipal, encontrándose las cuadrillas municipales de obras realizando la construcción de veredas perimetrales, desagües, canteros, colocación de mobiliario urbano entre otras. En cuanto a la colocación de adoquines y mosaico granítico podemos decir que ambas tareas se realizarán por contratación directa con pequeñas empresas del departamento, siendo el espíritu de esta gestión fomentar la mano de obra local. La inversión total realizada para estos trabajos asciende a la suma $ 3.182.114,66.

Esta tarde junto al espectáculo artístico, quedará inaugurada la Plaza Sarmiento. Un nuevo espacio se suma a los vecinos de La Dormida. La remodelación tiene como objetivo principal realizar una plaza temática, haciendo referencia al prócer que lleva su nombre, de manera que además de ser un espacio verde, se trate de un espacio recreativo y didáctico.

Además de las nuevas movilidades que se suman al Parque Automotor Municipal, hoy se presentaron las nuevas movilidades que usará el Juzgado Vial Municipal y la Policía de Vigilancia Municipal.