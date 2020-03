Ante una Plaza San Pedro totalmente vacía, el Papa rezó por el final de la pandemia

Bajo una fina lluvia, Francisco brindó un mensaje de esperanza.

Frente a una Plaza San Pedro desierta y cubierta por una fina lluvia, el Papa Francisco ofreció un mensaje de esperanza en medio de la pandemia de coronavirus durante el tradicional Urbi et Orbi, tras el cual también otorgó una indulgencia plenaria.

“Un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, lo dicen las miradas”, dijo el Papa. “Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta. En esta tormenta estamos todos», señaló el Santo Padre en su mensaje en una Plaza San Pedro absolutamente desierta.

«En medio del aislamiento donde experimentamos la falta de los afectos, escuchamos una vez más el anuncio que nos salva: ¡Ha resucitado y vive a nuestro lado!”, dijo el pontífice, poco después de que el gobierno de Italia reportara 969 muertes en las últimas 24 horas por el COVID-19, el récord desde el inicio de la pandemia.

“Esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor, a través de la Virgen, descienda sobre vosotros la bendición de Dios: Señor, bendice al mundo, da salud al cuerpo y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil, Señor, y tenemos miedo. Pero tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repite de nuevo: no tengáis miedo y nosotros junto a San Pedro volcamos en ti todo nuestro agobio porque sabemos que tú nos cuidas”, concluyó.