Ante vecinos y productores se llevó a cabo la Audiencia Pública por la obra que permitirá conectar a la ciudad de Rivadavia con la ruta 7, llamada Doble Vía

En Rivadavia, el teatro Bianchi fue escenario durante la mañana de este lunes, de la audiencia pública obligatoria organizada por el gobierno de la provincia, como paso previo a la construcción de la doble vía que unirá a esa ciudad con la ruta 7, un viejo anhelo del departamento.

La obra de construir un camino que una a la calle Falucho con la ruta 7 fue anunciada en 2012 y poco a poco, el proyecto ha ido dando pasos seguros, primero el diseño de la traza, luego la confirmación por parte del gobernador Alfredo Cornejo de que están los 200 millones de pesos de la primera etapa y ahora, la audiencia pública, que permite dar a conocer detalles de la obra y del informe de impacto ambiental que el nuevo camino generará en la región.

Rivadavia es una ciudad terminal, eso es lo que dicen en la comuna ya que no hay un camino recto, ágil y rápido que permita conectarla con el corredor bioceánico y esta falencia ha sido, según los funcionarios locales, causa del lento crecimiento social, cultural y económico que ha mostrado el departamento: “No es fácil entrar a Rivadavia y no es rápido salir de la ciudad”, resumen en el municipio.

Hasta hoy, la calle Roberts aparece como la mejor alternativa para salir de la ruta 7 rumbo a la ciudad de Rivadavia. El problema es que se trata de un camino angosto, mal iluminado y que encima, obliga a pasar por el pueblo de Ingeniero Giagnoni: “Es necesaria una alternativa más directa”, piden en el departamento.

Y así surgió el proyecto de construir 12 kilómetros de una doble vía entre la calle Falucho y la ruta 7. Durante la audiencia pública se dieron detalles del proyecto: tendrá en total 70 metros de ancha y eso incluye no solo los dos caminos principales sino también las colectoras; el camino tendrá además casi una decena de rotondas y hasta un puente, para sortear por arriba a las vías del ferrocarril.

El camino atraviesa distintas calles, entre ellas las rutas 60 y 50 y además de beneficiar el contacto con la ciudad de Rivadavia, conectará también a importantes sectores de Junín e incluso de San Martín y es por eso que la traza fue consensuada entre las tres comunas.



En medio de la audiencia se conoció que el camino atraviesa un centenar de fincas y viñedos y que siempre se buscó ocasionar el menor trastorno posible: “En el 90% de los casos, el camino pasa por los fondos de estas propiedades”, aseguraron desde la firma Ruiz y Asociados SRL, que es la empresa que ganó la licitación para trabajar en los detalles del proyecto.

Sin embargo, existe al menos un diez por ciento de propiedades que son atravesadas por el camino y eso tiene preocupados a sus dueños. Algunos de esos productores se arrimaron por la audiencia pública para plantear sus inquietudes. “El camino me va a partir la finca por la mitad, yo quiero saber cómo voy a hacer con el riego y con las herramientas, si me queda el pozo y el galpón de un lado del camino y la viña del otro”, preguntó Francisco Labella.

Desde el gobierno admiten que la traza del camino no puede dejar a todos conformes aunque insisten en que el 90% de los productores dueños de las tierras por donde pasará la doble vía, “la verán en los fondos de su propiedad; hay un 10% que sale perjudicado pero no se puede evitar”, señalaron y desde Vialidad subrayaron que está disponible el dinero para pagar las expropiaciones, un trámite que todavía no tiene fecha de ejecución. Además, los responsables del proyecto insistieron en que “nadie va a quedar sin agua, por más que el pozo quede del otro lado del camino; en esos casos muy puntuales vamos a tirar un caño por debajo de la ruta nueva, para garantizar agua en ambos lados”.

Ahora, y con la audiencia pública concluida, queda allanado el camino para licitar la obra y todo indica que los trabajos puedan comenzar durante el primer trimestre del año próximo, con un plazo de obras de 24 meses.