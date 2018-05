Anticipo de la 5ª jornada: Nuevos testimonios complican la situación de Salgado y Ojeda

En la quinta jornada del juicio que se le sigue al ex intendente Sergio Salgado y a cuatro de quienes fueron sus funcionarios, acusados de administración infiel, declararon Alfredo Gago, Marcela Camargo y Alfredo Lezcano, también ex colaboradores, además de Marcos Nuarte y Jorge José, dos funcionarios que ingresaron al municipio en la administración de Norma Trigo.

Uno de los testimonios que más comprometió a Salgado, fue el de su ex tesorero Alfredo “Cato” Lezcano, quien aseguró que los cheques destinados a la firma Tirasso, un lubricentro que nunca fue proveedor del municipio y que figuraba -a través de facturas- vendiendo combustibles por un valor de un millón doscientos mil pesos, monto por el que se libraron cheques por pedido de Franco Ojeda pero que, siempre a su decir, tenían el aval del ex intendente. Y que al momento de la emisión de los mismo, el ex jefe comunal sabía que las cuentas municipales no tenían disponibilidad para cubrirlos.

A su turno, el actual secretario de Gobierno Marcos Nuarte, confirmó que las facturas que se utilizaron para gestionar los pagos a Tirasso, no tenían la documentación impositiva en regla. En tanto que Jorge José, hoy tesorero municipal, ratificó que eran 28 los cheques cuestionados por el mismo tema (sumaban casi un millón doscientos mil pesos) y que tenían la firma de Sergio Salgado, Juan Trigo y Alfredo Lezcano.

