“Argentina está entre los países con mayor potencialidad del planeta”, dijo Macri al disertar en Houston

Tras visitar dos plantas de industrias vinculadas con el gas y el petróleo en el estado de Texas, pertenecientes a las firmas Dow y Tenaris en el primer día de su gira por Estados Unidos, Mauricio Macri regresó a Houston en helicóptero y al llegar al hotel The Houstonian mantuvo reuniones con ejecutivos de las empresas XTO-Exxon y Halliburton.

Acompañado por los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Producción, Francisco Cabrera, Macri le dijo a los hombres de negocios que Argentina genera “enormes posibilidades, y esto se logra con inversión, que viene de la mano de la confianza.

Somos un país que va a mantener reglas de juego claras, que será predecible y sustentable en cada una de sus decisiones”.

Lo escuchaban ejecutivos de empresas como YPF, Shell, Dow, Tenaris, XTO-Exxon, Total, Halliburton, Ternium, Pan American Energy y Chevron, entre otras.

“Esto no es producto de un gobierno sino de la mayoría de los argentinos, porque la mayoría de los argentinos decidieron un cambio profundo en nuestro país, si no aprendemos de nuestro pasado no tendremos desarrollo”, indicó Macri durante su alocución, que incluso tuvo momentos distendidos.