Aseguran que La Salada, de Santa Rosa, abrirá sus puertas este fin de semana

Más allá de la detención en Buenos Aires de su propietario, Jorge Castillo, desde la comuna señalan que esa situación no altera el funcionamiento de la feria. Detalles.

La Salada de Santa Rosa abrirá sus puertas normalmente este próximo fin de semana, más allá de que su dueño, el empresario Jorge Castillo, fue detenido en medio de un espectacular allanamiento a su mansión en Buenos Aires.

La comuna de Santa Rosa confirmó que la situación de Jorge Castillo, acusado de asociación ilícita e intento de homicidio, “nada tiene que ver con la situación de La Salada, que tiene un apoderado local, con el que hemos firmado un convenio”, explicaron desde el municipio.

La feria La Salada inauguró su predio en Santa Rosa, a un costado de la ruta 7, en setiembre de 2013 pero desde entonces funciona de manera irregular y sin habilitación municipal; primero, gracias a un acuerdo que Castillo hizo, casi de palabra, con el ex intendente kirchnerista Sergio Salgado: el trato era que Salgado administraba la playa de estacionamiento a cambio de hacer la vista gorda respecto a la habilitación del lugar.

Así, durante algunos años La Salada fue un predio irregular, con problemas de agua, luz, limpieza y seguridad para los más de 700 feriantes y también para los casi 15.000 clientes que la visitaban cada semana. Esa mala administración por parte de Salgado, de la que no dejó registro en las arcas del municipio, terminaron el ex intendente procesado y a punto de ir a juicio oral.

Sin embargo, al mismo tiempo que La Salada funcionaba sin habilitación, daba trabajo a casi 200 vecinos del departamento, lo que transformó a la feria en un polo de desarrollo importante para el pueblo. En ese contexto, las inspecciones a la feria han sido casi nulas, más que nada para evitar el cierre del lugar, que da empleo a tanta gente de la zona.

Con el cambio de gobierno, la situación se mantuvo aunque la intendente Norma Trigo sostiene haber buscado dar un marco de normalidad al funcionamiento de La Salada y si bien, no clausuró la feria, sí le ha dado un tiempo para que ponga su infraestructura acorde a lo que piden las normas departamentales: “Lo que rige para un kiosco, rige para La Salada”, simplifica la intendente, que no obstante ha firmado un convenio con sus representantes locales para establecer un plazo de tiempo en el que la feria deberá adecuar sus instalaciones. “Hay un apoderado local con el que hemos acordado, por eso la situación de Castillo y el hecho de que esté preso, no afecta a La Salada, que abrirá normalmente este fin de semana”, sostienen en la comuna.

“Al convenio lo firmamos en enero y vence el 30 de julio. Hasta esa fecha, La Salada tiene tiempo para adecuarse a las normas para que de esa manera, podamos habilitarla”, explican Trigo. En efecto, La Salada ha tenido una serie de inconvenientes que recién ahora, la feria estaría en camino de solucionar: desde problemas con la luz y el agua hasta edificaciones que no están dentro de las normas antisísmicas establecidas en la provincia.

“Están haciendo todos los trabajos, presentando planos y adecuando todo a las normas. Creemos que van a llegar bien con los tiempos”, dicen en el Ejecutivo, aunque lo cierto es que no ha habido controles, más allá de los que hace semanalmente el área de Bromatología, debido a los alimentos que se comercializan en la feria.

Relación al mínimo

Desde que Trigo llegó a la comuna, la relación con los directivos de La Salada se ha restringido al mínimo: “Ya no tenemos nada que ver con la playa de estacionamiento, la seguridad o la limpieza”, dice Trigo. En cualquier caso, la comuna estira la posibilidad de clausurar la feria y extiende los plazos, especialmente porque tiene en cuenta la cantidad de santarrosinos que allí trabajan. “El Ejecutivo nunca lo va a admitir, pero no va a clausurar la feria porque es demasiada la gente de la zona que trabaja allí los fines de semana”, dicen desde el bloque opositor y subrayan que más allá del manejo que hizo Salgado de la playa, “haber traído La Salada a Santa Rosa fue una buena idea”.

Efectivamente, La Salada se ha convertido en un polo comercial muy importante, posiblemente el más grande de la región, con una visita semanal que ronda las 15.000 personas, un movimiento de gente que mueve otros negocios como son los remises y el alquiler de locales para guardar bultos de mercadería para vender.

