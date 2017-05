Asumió en Irrigación el nuevo Subdelegado de la Cuenca del Río Tunuyán Inferior

En Rivadavia, Juan Pablo Villarruel, de 34 años, fue puesto en funciones por el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli.

El joven ingeniero agrónomo Juan Pablo Villarruel asumió como subdelegado de la Cuenca del Río Tunuyán Inferior, en un acto que se realizó en la sede del Departamento General de Irrigación de Rivadavia.

En el acto participaron el superintendente Sergio Marinelli; el coordinador técnico de Subdelegaciones de Cauce, Alejandro Abraham; el secretario de Gobierno de Rivadavia, Hernán Amat, inspectores y otros trabajadores del organismo del agua.

“A medida que voy conociendo a la gente de Irrigación en profundidad, porque conozco al organismo por mi desarrollo profesional en San Rafael, me sorprende el gran compromiso de los empleados con la institución, y en especial el vínculo de los inspectores de cauce”, comenzó diciendo Marinelli. No obstante, el jefe de Irrigación destacó que “uno de los ejes de nuestra gestión es fortalecer vínculos”. Además de “trabajar en varios frentes, desde lo legal y lo técnico por ejemplo, para concretar una buena y transparente administración”.

Por último, Marinelli convocó a todos a trabajar, hacerlo en el consenso y asumiendo que las puertas del organismo están abiertas hacia adentro y hacia afuera. “Para Irrigación es tan importante una gran empresa como un pequeño agricultor”.

Luego habló el ingeniero Fernando Escobar, en su rol de consejero. “Acá hay nuevos directores técnicos. Y a ellos les digo que acá hay buenos jugadores”. “Existe una buena convivencia y objetivos claros. Todos queremos trabajar. Hay muchas ganas de hacer”, sostuvo.

Finalmente, Villarruel confesó estar “ansioso y muy contento por entrar al equipo” de Irrigación y de esta cuenca en particular. “Me consta que hay gente muy buena adentro. Vengo para sumar, sumar trabajo, que pretendo hacer de la manera más sincera y franca. Me siento honrado por Sergio Marinelli y ustedes. Les pido a los jugadores que me digan cómo vienen jugando, para ver qué se puede hacer para seguir mejor”, afirmó el nuevo subdelegado.