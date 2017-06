Balza y la rendición en Malvinas: se combatió “hasta último momento, por un sentimiento”

El ex jefe del Ejército y ex jefe del Grupo de Artillería 13 en la guerra de Malvinas recordó, al cumplirse 35 años de la rendición argentina en el conflicto de 1982, que los soldados argentinos combatieron “hasta último momento”, a pesar de saber que ganar “era imposible”.

El ex jefe del Ejército y ex jefe del Grupo de Artillería 13 en la guerra de Malvinas, Martín Balza, recordó hoy, cuando se cumplen 35 años de la rendición argentina en el conflicto de 1982, que los soldados argentinos combatieron “hasta último momento” y que lo hicieron “por un sentimiento”, a pesar de saber que ganar “era imposible”.

En diálogo con Télam Radio, Balza, ex embajador en Colombia, destacó la lucha hasta último momento. “Sabiendo nosotros que la victoria nuestra era imposible, el 14 de junio los cercos marítimos y aéreos se completaron con el terrestre, y fue una batalla de aniquilamiento perfecto. Pero, sabiendo que la victoria no era nuestra, combatimos hasta último momento por ese sentimiento”, afirmó.

Y agregó: “Debo reconocer al adversario. Los británicos, sabiendo que la victoria era de ellos, no ahorraron esfuerzos en concretarla”.

Balza fue crítico con el trato que recibieron, a su regreso al país, los soldados del Ejército que pelearon en el archipiélago y también con la actitud de la sociedad argentina ante la guerra, influida por informaciones falsas sobre el desarrollo del conflicto con Gran Bretaña.

“El domingo 13 de junio de 1982, yo cumplía años, en Malvinas. Me lo festejaron los ingleses con mucho ruido, fuego de contra-artillería. Quizás la preocupación en la ciudad de Buenos Aires ese domingo no eran los combates finales de Malvinas, era que Bélgica nos había ganado 1 a 0 en el Mundial de España. Había hombres que estaban combatiendo por un sentimiento”, recordó el ex jefe del Ejército.

“Para mis soldados, es más simbólica la fecha 14 de junio que la del 2 de abril”, definió y destacó que fue humillante el recibimiento al regresar al país. “El pueblo argentino era informado por un inoperante e inexistente estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas y un Ministerio de Defensa que mentían en sus comunicados. La primera víctima de la guerra es la verdad”.

Esas informaciones falsas, a criterio de Balza, repercutieron directamente en el recibimiento a los soldados. “Muchas de esas cosas las apreciamos a nuestro regreso. Un regreso ignoto, triste y humillante al que nos sometieron algunos altos mandos”, indicó.

“Los soldados no se merecían ese recibimiento, que tiene nombres y apellidos: general Cristino Nicolaides y el entonces presidente, general Reynaldo Bignone” (quien había asumido tras la renuncia del general Leopoldo Galtieri), manifestó.

El 14 de junio de 1982, la rendición argentina marcó el fin de una guerra que duró 74 días y dejó un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos. En 1982, Balza era teniente coronel y participó en la batalla de Monte Longdon.

Para Balza, la derrota en Malvinas no fue “capitalizada” por nuestra sociedad. “Es muy poco lo que en el transcurso de estos 35 años se ha capitalizado sobre los errores de la guerra de Malvinas. Es poco lo que se ha escrito en el país comparado con los británicos y otros países.”, dijo a Télam Radio.