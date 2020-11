Barcudi pide al Gobierno informes sobre la situación sanitaria del Hogar Santa Marta

El Senado aprobó un pedido de informe de legislador del Frente de Todos Samuel Barcudi para que la ministra Nadal dé respuestas sobre la situación del Hogar de adultos mayores.

Durante la sesión de este martes, el Senado dio aprobación a una propuesta del legislador del Frente de Todos Samuel Barcudi, para que el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informe sobre la situación sanitaria actual en la que se encuentra el Hogar de adultos mayores Santa Marta. Es el segundo pedido del senador sobre este tema.

El autor de la iniciativa resaltó “Ha habido denuncias de casos de Covid dentro del personal del hogar, como también de pacientes que están internados» y agregó «Es importante recordar que uno de los factores de riesgo más importantes es precisamente la edad avanzada, donde tenemos un sistema inmune con una capacidad de respuesta mucho más baja y mayor cantidad de factores de riesgo lo cual implica la posibilidad de muertes por Covid en adultos mayores».



Barcudi explicó que están requiriendo respuestas por parte del Gobierno provincial y expresó “Muchas veces estas respuestas han sido vertidas a los medios de comunicación e inclusive el director del hogar dijo que no tenía problemas en venir a la Legislatura, dijo en algún momento que no tenía problemas en dar las respuestas pero los informes todavía a nuestros despachos no han llegado, por eso nosotros necesitamos respuestas de la situación: si se han activado los protocolos, qué cantidad de abuelos han contraído la enfermedad y si alguno ha tenido la lamentable situación de perder la vida a raíz de esta situación”.



Por otro lado, el legislador indicó que tienen denuncias de familiares de que han fallecido abuelos a los que les han dicho que han muerto por una patología pero en los certificados constaba que habían muerto por Covid.

“Este pedido se suma a uno que ya fue presentado el 2 de octubre y que no tuvo respuestas”, detalló.

Asimismo, Lucas Ilardo, presidente del bloque de Senadores FPV remarcó: “El senador Barcudi ya había presentado un pedido, que no obtuvo respuestas, este es el segundo pedido de informe. Así que le exigimos a la ministra de Salud que dé respuestas porque ha llegado a nuestro bloque algunas denuncias que realmente nos preocupan»

En este sentido Ilardo señaló «se ha denunciado que se ha dado de baja en el hogar Santa Marta al único enfermero habilitado que tenía el hogar»

Leé también: El subsecretario de Salud dio positivo para COVID-19