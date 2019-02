Cambio climático: ¿No es para alarmarse?

La clave, en opinión de la Campaña Pro Rescate del Medio Ambiente en general, y para Palmira en particular, extensivo para< todo el mundo, respecto al cambio climático, en el que están de acuerdo más de 160 países (excepto E.E.U.U., Arabia Saudita, India, Rusia, Kuwait- mayores productores de petróleo, gas, carbón), es reducir drasticamente el consumo de combustibles fósiles en los próximos años y

Abandonar esos combustibles a partir de 2050, (aunque debiera ser mucho antes, por lo que ya observamos y sufrimos). De este modo, se enfrentaría el aumento de 1,5º (1,1º de ahora), de la temperatura media del planeta en 2040 respecto de la era preindustrial. No son simples comentarios alarmista o tendenciosos, ni rumores recogidos al pasar, ni opiniones surgidas “entre gallos y medianoche”. Lo antes mencionado, tiene varias bases de sustentación, sólidos y serios fundamentos que lo aseguran. Y todo ello surgió con el paso del tiempo, de numerosas reuniones realizadas en ciudades del mundo-Montreal (Canadá), Copenague (Dinamarca),París (Francia),etc.-;también reuniones periódicas cosechando importantes respaldos contra cambio climático. Además de los 500 científicos reunidos hace 5 años prediciendo que en pocos años más (ya se nota en el presente), las consecuencias de no cuidar el planeta, serán muy graves. También la Comisión de Evaluación Nacional de Estados Unidos( 300 expertos), se han expedido en el tema (y pensar que es uno de los países que están a favor del cambio climático.- Y así le va en materia de salud, economía, etc.—

Ya estamos acostumbrados a fenómenos climáticos inusuales, aquí y en otros países: olas de calor, sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar, deshielos, vientos no frecuentes, lluvias tan abundantes, tormentas, terremotos, granizos sorprendentes, etc, etc.- Pero no de tanta envergadura, de consecuencias casi catastróficas. Se vienen las elecciones y esperamos que en sus plataformas pre-electorales traigan los Sres. Candidatos programas de cómo combatir el cambio climático, qué campañas educativas se pueden realizar contra ese casi desconocido flagelo. Aunque fuese como plan “piloto” en Palmira. El programa sería la erradicación de basurales, depósitos de residuos, limpieza de acequias y canales; cauce del Río Mendoza y Arroyo Claro; también terrenos del ferrocarril; Limpiezay cierre perimetral de baldíos en zona urbana de la ciudad de Palmira: erradicación de chimeneas y escapes abiertos de vehículos; no quemar hojas ni matorrales; construcción de parques ecológicos, espacios verdes, más plazas, etc.– erradicación de efluentes de bodegas y fábricas; proteger árboles y plantas y aumentar sus cultivos; y tantas cosas más; hasta cumplir y hacer cumplir ordenanzas, resoluciones, declaraciones, etc.—Es de señalar que lo antes consignado producen el cambio climático a que nos referimos.

En sólo 67.5 km2 que posee de superficie el distrito Palmira tienen los Sres, políticos una buena oportunidad para cumplir con el electorado palmirense. Los candidatos, apenas unos meses; los de la gestión comunal actual, hasta diciembre 2019.- Vamos, a arremangarse y ¡manos a la obra!.

Carlos C.Chacón.- DNI. 6887342. Docente-Historiador.