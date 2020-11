Carta abierta de una docente al gobierno provincial

Elisa Lirangui, integrante de docentes autoconvocados, envió un artículo a nuestro medio, donde enumera una serie de reclamos de la comunidad educativa. Reproducimos su texto a continuación:

Carta abierta docente:

La comunidad educativa es el “chivo expiatorio” de los fracasos de gestión del gobierno provincial ¿Querés saber por qué?

Porque a partir del 20 de marzo de este año, se inició el confinamiento obligatorio en Argentina y toda la comunidad educativa, tanto directivos, secretarios, preceptores, tutores, estudiantes y familias debieron poner en marcha un sistema educativo donde continuaron los proceso de enseñanza- aprendizaje, desde la virtualidad en cada hogar. Con un estado provincial ausente, al no proveer a directivos, docentes y familias de internet, ni dispositivos o corporativos como posee cada funcionario público. Sino que cada docente, estudiante y familias debieron suministrar sus herramientas tecnológicas personales al servicio educativo, donde incluso el número de teléfono particular paso a ser comunitario y público.

Donde además deben pagar no solo internet, sino también servicios técnicos y toda mejora tecnológica posible, para garantizar la labor y sostener el sistema educativo desde el hogar, recayendo toda la responsabilidad en directivos y docentes. Quienes no tuvieron y aun no poseen límite de horario laboral. Sin desconexión, ya que al conocer y respetar las realidades de cada estudiante recibían y reciben sus consultas o devoluciones fuera del horario habitual de clases. Con un seguimiento exhaustivo y a conciencia, gran labor realizada por preceptoras, preceptores y tutoras. Donde en algunos casos han acercado el material impreso a aquellos estudiantes que no poseían o poseen conectividad. En todo ese marco los docentes se reinventaron, rediseñaron actividades, se animaron a incorporar en sus clases nuevos formatos digitales, reacondicionaron espacios del hogar simulando un aula. Quienes desarrollaron y desarrollan la inteligencia emocional y comunicacional en sus estudiantes. Priorizando vínculos afectivos y comprendiendo la situación socio-económica familiar que está atravesando cada uno de ellos. Cabe señalar que las jornadas institucionales suministradas desde la Dirección General de Escuelas, siempre se enfocaron en la retroalimentación continua, donde se debía priorizar el vínculo y reforzar las emociones positivas en los estudiantes para que de esa manera pueda sobrellevar la situación de pandemia.

Los directivos, secretarios, preceptores, docentes y celadores también:

Son padres y debieron acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos, acompañándolos emocionalmente en este camino incierto.

Son seres emocionales y parte de la sociedad

Aunque el Estado provincial con su gestión demuestre lo contrario, donde continuamente no solo desprestigia la labor docente sino que juega con sus necesidades y no reconoce el gran trabajo de los mismos. Quienes son el “chivo expiatorio” de sus fracasos de gestión.

Hace responsable a los docentes de los bajos resultados en las pruebas aprender y no a los distintos contextos, demandas y estructuras cognitivas.

No reconoce que la comunidad educativa está sosteniendo el sistema en la provincia.

Realiza continuos “errores involuntarios”, dicen, no solo al comunicar una fecha de cobro sino también al depositar.

Mediatizan un fallo judicial a favor del Sindicato (SUTE) para que el gobierno mediante la Subsecretaria de Trabajo, dentro de diez días, abra la mesa paritaria y al mismo tiempo expresan que no va a haber ningún tipo de aumento salarial.

Tampoco está asegurado el aguinaldo correspondiente a diciembre y mientras tanto la canasta básica total, aumenta día tras día, donde muchos trabajadores de la educación son sostén de familia o algún miembro del hogar ha quedado desempleado y en ciertos casos están padeciendo el flagelo del contagio del coronavirus.

Por todo esto y más se posee el derecho de percibir un incremento salarial acorde a la canasta básica total.

No es capricho, no es partidario, no es incomprensión de la realidad, la cual vivimos y sentimos en carne propia.

¡Es necesidad y dignidad!

Porque la escuela nunca cerro, estuvo y está abierta en cada hogar.

Elisa Lirangui D.N.I : 29.918797

