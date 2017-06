Cartas sin marcar, el curioso caso de los naipes repetidos: investigan al casino Enjoy

Un aparente “error humano” hizo sospechar a los clientes de un casino privado. El Instituto de Juegos y Casinos asegura que se cumplió con el protocolo previsto y no habría nada que objetar.

Las autoridades del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) confirmaron que realizan una “pequeña investigación interna” por un supuesto caso de adulteración de una baraja de póker. Desde el ente regulador aseguraron que es una situación llamativa por inusual, pero que todo indica que fue un error humano.

En la noche del pasado domingo 18 de junio, un grupo de clientes del Casino Enjoy -del Hotel Sheraton de Ciudad- estaba esperando para jugar póker, cuando la croupier, antes de repartir las cartas, las puso todas sobre la mesa ante las cámaras de seguridad y se dieron cuenta de que había una carta repetida. Los clientes sacaron una foto y a los dos días de lo sucedido, llegaron cartas documento por un resarcimiento.

En este caso, los croupiers del Enjoy deben mostrar todas las cartas sobre un paño hacia arriba para que sean captadas por las cámaras del casino. Desde ahí, los fiscalizadores observan que esté todo en orden antes de que inicie el juego. Como fue en esa instancia en la que se dieron cuenta del error, siguieron el reglamento de devolver a cada jugador lo que había puesto en el pozo (esa noche fue de 400 mil pesos) y se retomaría el juego con el problema de las cartas solucionado.

Sin embargo, a los pocos días llegaron al casino dos cartas en el que se le solicita al Enjoy un resarcimiento a los clientes por haber sido, supuestamente, engañados. La titular del IPJyC aseguró que los fiscalizadores del ente que ella conduce se encargaron de que se aplicara el protocolo y que eso fue lo que se hizo. “Es muy probable que los asistentes quieran hacer algún tipo de juicio o algo así, pero la verdad, por lo que nosotros estuvimos chequeando, ahí se cumplió el reglamento al pie de la letra”, aseguró Canale.

No obstante, la funcionaria no negó que haya habido un error pero consideró que todo indica que fue de tipo humano, que no hubo ninguna intención por parte del Enjoy de alterar las cartas ni de engañar a los clientes. Para corroborar los hechos, el IPJyC ha solicitado a la sala de juegos privada que envíe las filmaciones de esa noche, ya que todos los casinos tienen la obligación de mantener esos videos durante 15 días después de que se haya filmado.