Casi 200 nacimientos en el Este desde que se decretó el ailamiento

Son los nacimientos registrados desde el 20 de marzo solo en los hospitales Perrupato y Saporiti. Los partos se asisten en condiciones de total asepcia.

En medio de la pandemia de coronavirus, la mayoría de las noticias que nos llegan abordan contagios y muertes, pero la vida también se abre paso en el Este de la Provincia. Desde el 20 de marzo, cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, se han registrado 199 nacimientos, según el siguiente detalle:

Hospital Perrupato: 184

Hospital Saporiti: 15

Si tomamos en cuenta todos los nacimientos de los Hospitales Públicos de Mendoza, el número asciende a 910.

El protocolo de nacimiento es el mismo para todas las mamás. El coronavirus no condiciona la vía de parto, y los cuidados son los que se tienen en todo momento. El protocolo es el de la asepsia habitual de cualquier cirugía y es fundamental aclarar que hasta el momento no hay transmisión vertical de madre a feto.

Los hospitales han separado en pabellones diferentes a las embarazadas del resto de las atenciones y los médicos que las atienden tampoco tienen contacto con otro tipo de pacientes, para evitar que se crucen y que haya contagios.

Debido al aislamiento social preventivo y obligatorio, no se permite que la pareja ingrese al quirófano, como se acostumbraba antes de la pandemia. Otro punto a tener en cuenta es la restricción total de visitas a los hospitales y clínicas, por lo cual las familias vuelven solas a sus casas con los bebés y no pueden salir, compartir ni presentar a los recién nacidos a sus abuelos y familiares. Esta es una situación distinta y no habitual.

La inscripción de recién nacidos en el Registro Civil es solo con turnos

El Registro Civil de Mendoza generó un sistema de turnos para inscribir los niños y niñas recién nacidos durante el aislamiento preventivo social y obligatorio. Los progenitores deben solicitar turno para la inscripción de los recién nacidos mediante WhatsApp al 261 256 6468; al correo electrónico registrocivil@mendoza.gov.ar o al 148, opción 5, indicando:

Nombre, apellido y DNI de la madre.

Número de teléfono celular de contacto.

Fecha de nacimiento del niño o niña.

Hospital, clínica o sanatorio en el que se produjo el nacimiento.

¿Cómo realizar la inscripción del recién nacido en caso de urgencia médica?

En el caso de la inscripción de recién nacido debido a urgencias médicas, los progenitores deben comunicarse al teléfono 0261 4245561, de 9 a 14. También, a través del WhatsApp, solo mensajes, al 0261 5974877, o al correo electrónico urgenciasregistrocivil@mendoza.gov.ar