Caso Ciccone: Bodou pidió la nulidad del juicio

El ex vicepresidente del kirchnerismo, Amado Boudou, comenzó a ser juzgado por la venta de la ex imprenta Ciccone Calcográfica, y en el inicio de debate su defensa pidió la nulidad por entender que “tiene que contar con la totalidad de los testimonios y las pruebas”, en referencia al rol que cumplieron los ex funcionarios de la AFIP, como su titular Ricardo Echegaray- entre otros-, y que aún permanece en el tramo de la instrucción del juez Ariel Lijo. El próximo martes 10 se prevé seguir con los planteos y, en caso de dar los tiempos, comenzar con las declaraciones indagatorias de los acusados, quienes podrán o no usar su derecho a hablar ante el Tribunal. Los cargos por Ciccone revisten mayor gravedad que otras causas ya que si hay condena en “concurso real” podrían sumarse las penas previstas para cada delito hasta un total de 11 años de cárcel.

La ex esposa de Vandenbroele calificó el juicio como “casi un hecho histórico”

Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vandenbroele -supuesto testaferro de Amado Boudou- calificó como “casi un hecho histórico” el juicio que se inicia hoy contra el ex vicepresidente y los otros imputados en el marco de la causa que investiga supuestos delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la venta de la ex Ciccone Calcográfica.

“Yo vivo con alegría este día, después de tantos años. Es casi un hecho histórico que el ex vicepresidente (Boudou) con sus amigos estén sentados en el banquillo”, afirmó Muñoz en declaraciones a Radio Continental poco antes del inicio del juicio oral ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4.

“Que la Justicia nos haya traído hasta acá, para mí es increíble. Es una buena noticia no sólo para mi, por mi lucha personal, sino para todos tener al ex vicepresidente sentado ahí y a todos sus amigos, es casi un hecho histórico”, insistió.

