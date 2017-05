Caso Florencia: dos de sus maestras de Palmira serán investigadas por “omisión de denuncia”

La directora de la escuela “Florentino Ameghino” de Palmira, Sonia Mónica Poblete y a una maestra de ese centro educativo, Adriana Ramírez, serán investigadas por un fiscal mendocino por la posible comisión del delito de omisión de denuncia en la causa por los abusos sexuales que sufrió la pequeña Florencia Di Marco, asesinada en San Luis a fines de marzo pasado.

Así lo reveló el abogado penalista que las representa, Lucas Soler y que las acompañó cuando las docentes tuvieron que declarar como testigo ante la jueza penal Virginia Palacios. Por ahora, el rol de Soler es asistir a Poblete y Ramírez en la investigación administrativa que inició la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza por el posible incumplimiento del protocolo establecido para alumnos en riesgo.

“La jueza Palacios ordenó la extracción de fotocopias de expediente y su remisión al juez de turno de San Martín, quien será el que determine si hay algún elemento para imputarles un delito y luego llamarlas a indagatoria”, dijo el penalista. Y agregó: “Me parece bien que se investigue. La jueza (Palacios) está buscando hasta debajo de las piedras”.

Con todo, Soler aseguró que no hay ningún elemento para que las docentes sean sometidas a un proceso penal.

En el caso de Poblete, la directora, estaba de licencia cuando se produjo el pase de escuela de Florencia, el año pasado, en el momento en que su padrastro Lucas Gómez –imputado por el homicidio y los abusos- y su madre Carina Di Marco –procesada por participación por omisión en las violaciones- decidieron dejar Mendoza y mudarse a San Luis.

Sobre el audio de WhatsApp que publicó de forma exclusiva SanLuis24 en el que Ramírez recuerda que Florencia le había dicho que su padrastro “la acariciaba mucho” y que entraba a su habitación para ver si estaba dormida, Soler dijo que la docente nunca le dio un contenido sexual al comentario. “Estaba preocupada por la nena pero nunca se imaginó lo que le pasaba”, aseguró.

“Yo las miré a los ojos y les pregunté: ¿sabían? ¿se imaginaban lo que pasaba (con Florencia) y me contestaron: ´No doctor, ni por ventura’. Si yo no tuviese el pleno convencimiento que no tuvieron nada que ver no las defendería”, agregó Soler.