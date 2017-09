Cayó en Mendoza la matrícula en escuelas secundarias estatales

Entre 2003 y 2015 en las escuelas públicas mendocinas disminuyó un 4 % el ingreso. Además, según la Dirección General de Escuelas, egresa sólo la mitad.

Mendoza, a diferencia de la media nacional, tuvo una disminución del 4 % de inscripciones de alumnos en secundarias estatales entre 2003 y 2015. Además, es una de las provincias con menor cantidad de egresados: el 50 % de los estudiantes no termina el ciclo, afirmó la Dirección General de Escuelas (DGE).

Un informe del Centro de Estudios de Educación Argentina (CEA), de la Universidad de Belgrano detalla que si bien las matrículas totales en las escuelas secundarias estatales se incrementó un 14 % entre 2003 y 2014, este aumento no es uniforme en todo el país. Las provincias en las que más subieron las inscripciones fueron Tucumán (116,4 %), Santiago del Estero (57 %), Santa Cruz (54,7 %), Misiones (39,3 %), Chaco (37 %) y Neuquén (29,1 %). Por el contrario, hay cinco jurisdicciones que arrojaron incrementos menores a la mitad de la media nacional.

Mendoza muestra una disminución en su matrícula secundaria estatal del 4 %, al igual que Buenos Aires (4,9%), Conurbano bonaerense (2,1 %), Santa Fe (1,7 %) y La Pampa (0,6 %). Y, con respecto a las inscripciones de primer año, a nivel nacional creció 8,3 % , pero en la provincia hubo una reducción del 10 % en la cantidad de alumnos que concurrieron a ese año escolar entre 2003 y 2015.

Sara Lucero, directora de Educación Secundaria dijo a Unidiversidad que la DGE tiene datos similares y que hace varios años que la matrícula de alumnos ha ido disminuyendo: “En 2017 tuvimos 5000 estudiantes menos que en 2012, desde ese año viene bajando aunque en 2016 tuvo un leve repunte”.

Esta situación se debe a distintos factores, según Lucero, pero sobre todo ésto sucede por la gran deserción interanual. “Cuando los chicos repiten ya no quieren seguir, dejan la escuela, se van a Adultos o a los Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT) que no pertenecen al sistema educativo secundario. Vamos perdiendo a los alumnos en el camino”, declaró la directora.

Con respecto a los egresados, el informe señala que en el año 2015 terminaron el ciclo secundario 26.285 alumnos más que en 2003 en las escuelas estatales de Argentina, lo que representa un 15 %. En diecinueve provincias se registró este incremento pero en otras se evidenció una disminución de la graduación secundaria.

En Mendoza donde hubo un incremento del 7,51 % (593) de egresados en escuelas estatales. Esta cifra la ubica como una de las provincias en las que menos creció junto a Neuquén (5,42 %) y Entre Ríos (5,37 %). Según la directora de Educación Secundaria de la DGE, en las instituciones mendocinas se egresa sólo “la mitad” de los alumnos.

“En quinto año -sostuvo Lucero- no todos se gradúan efectivamente, es decir, no obtienen el título porque no han aprobado todas las materias. Por ésto, hay que hacer hincapié en el trabajo que tenemos que hacer para que los chicos no abandonen, terminen la escuela, aprendan y obtengan las capacidades fundamentales para la vida.Este seguimiento se hace desde el programa nacional FINES que ahora en Mendoza se llama Terminalidad Efectiva” y agregó: “La situación en las escuelas privadas es similar”.

CEA destaca que “son muy pocos los adolescentes que se gradúan en el sistema estatal” teniendo en cuenta la graduación en 2015 con la cantidad de estudiantes que se matricularon en primer año en 2010.

A nivel nacional, de cada 100 niños que ingresan al primer grado estatal, apenas 30 terminan el ciclo secundario, mientras que en el sistema privado esta proporción sube a 69, es decir más del doble. En el caso de Mendoza, en 2015 egresó el 32,92 % de los alumnos que ingresaron a primer año en 2010 en las secundarias estatales mientras que en las privadas, el 82,88 %.

Si se tiene en consideración los alumnos matriculados en las primarias en 2004 y se relaciona con los graduados en 2015, el informe arroja que el 27,56 % terminó el ciclo secundario en escuelas estatales y el 76,15 % en privadas.