Celso Reta: «Mi grupo es dueño de votar a quien quiera, porque los votos no son cautivos»

El presidente del Concejo Deliberante, Celso Reta, hizo un análisis político de lo que hoy está sucediendo en el departamento de Santa Rosa y realizó picantes declaraciones. “Mi grupo es dueño de votar a quien quiera, y que acompañe a quien quiera. Los votos no son cautivos”, señaló el dormidano.

En declaraciones realizadas en la víspera a la FM 95.9 NET, de Las Catitas, Santa Rosa, Celso Reta sostuvo que “yo soy peronista y toda la vida lo seré, pero me ha llamado la atención lo de Débora, precandidata radical en tres oportunidades, y no sé si su actitud fue por bronca o porque…yo también tuve diferencias con gente de mi partido, pero nunca abandoné el partido”.

La kirchnerista Flor Destéfanis y la radical Debora Quiroga, sellaron un acuerdo político en Santa Rosa.

Reta, quien obtuvo casi un millar de votos en su enfrentamiento en las PASO con Flor Destéfanis (sacó 2800), expresó que “con Flor he conversado y he avanzado en algunos temas”.

Confusión

Dijo estar confundido porque “hoy día, veo cómo está la situación, esta mezcla de los partidos, porque Sergio Salgado tengo entendido que está siendo parte del grupo de trabajo de Flor Destéfanis. Hay que tener memoria de estas cosas, porque hay gente que es digna de hablar y otra que es indigna de hablar”-

También resaltó que “he escuchado algunos comentarios, aunque no me llevo mucho por lo que dicen los medios. Pero Salgado ha dicho que soy un parásito, que ya se me va a terminar la carrera y a él se le terminó la carrera de una carrera espantosa, pero él aún tiene esa altanería de hablar de los demás…no sé”.

Votante del peronismo

Recalcó que “yo voto al peronismo, pero yo ni nadie es dueño de los votos. El que quiera mentir, que mienta, pero los votos no son cautivos. Que mienta Quiroga, Salgado o Destéfanis o Trigo. Yo soy presidente del Concejo elegido por el peronismo, pero siempre actué en beneficio del pueblo. Porque de otra manera, no estaría acompañando las obras que está haciendo Norma Trigo, pero hoy no puedo asegurar que los votos que obtuve sean de uno u otro”.

«A Norma Trigo no la acompaño porque sea radical»

Respecto a su acompañamiento en obras que se hacen en el departamento, señaló: “Yo a esta altura estoy trabajando para beneficio del pueblo. A Norma Trigo no la acompaño porque sea radical, sino que acompaño porque hay avances que el departamento se merece y se lo debía”.

Volvió a insistir en que “mi voto va a ser justicialista siempre, pero no puedo garantizar que los votos de mi grupo sean justicialistas. Hoy no tengo nada para brindarle al grupo, pero los votos, y el voto de la gente es libre. Mi grupo es dueño de votar a quien quiera, y que acompañe a quien quiera. Los votos no son cautivos”.

“Yo no tengo que esconder nada, pero me duele que haya gente que hable porque tiene ganas de hablar. Siempre voy a estar a favor de lo que sean beneficios para Santa Rosa”, sostuvo el dirigente justicialista.

Y concluyó con una frase enigmática: “Yo, gracias a Dios no tengo que esconder nada. Pero hay gente que sí, tiene mucho que esconder”.