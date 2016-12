Cinco años de prisión para un policía que asaltó a otro en marzo de este año, en La Paz

El caso ocurrió, en marzo, en el departamento de La Paz. También fue condenada la pareja del uniformado como partícipe del crimen.

En las últimas horas la Justicia condenó a cinco años de prisión a Renzo Flores (34) un auxiliar de policía que en la madrugada del 27 de marzo asaltó a mano armada y en compañía de su esposa, a otro policía que estaba en su auto con su novia. El extraño hecho ocurrió en las afueras del pueblo de La Paz y en su momento el caso cobró gran trascendencia e incluso llegó a los medios nacionales.

La historia arranca a eso de las 7 de la mañana del domingo 27 de marzo, cuando el policía Fabricio Damián Sosa (23) se encontraba con su novia en el interior de su Chevrolet Corsa; la pareja había estacionado el vehículo en una de las colectoras de la ruta 7, muy cerca de la estación de peaje y pasaba allí un momento juntos cuando un delincuente rompió con la culata de un arma, la ventanilla del auto.

“Me apuntó a la cabeza, me dijo que no lo mirara, que me sacara los cordones de la zapatilla y con eso me ató las manos. Luego me ordenó que me bajara del auto y que me tirara al piso”, contó Sosa y agregó: “Mientras tanto nos sacó lo que teníamos, los celulares, el estéreo del auto y mi billetera con documentos, papeles y unos 500 pesos”.