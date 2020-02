Ante la mirada de numerosos concurrentes, comenzó el torneo Mundialito «Confraternidad 2020», en el Centro Deportivo Juan Domingo Perón, La Paz.



Los partidos se disputaron entre Los Amigos vs. Centro Cultural, Recreativo La Paz y Sportivo Juventud Unida vs. Los Amigos, en las categorías Sub 8 y Sub 10, respectivamente.

Esta etapa del campeonato continuará hasta el sábado 15, en La Paz para disputarse las semifinales y el partido final el domingo 16, en el estadio del Club Atlético Palmira.