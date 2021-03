Comenzó la vacunación contra el COVID-19 en Santa Rosa

Se lleva adelante en el Hospital Arenas Raffo. Inocularán alrededor de 25 personas por día.

Este lunes comenzó la vacunación contra el COVID-19 en el Hospital Angelino Arenas Raffo de Santa Rosa. En esta etapa, adultos mayores de 70 años, previa inscripción, podrán acceder a la vacuna.

Patricio Contreras, director del hospital, indicó a Tiempo del Este que “hoy vacunamos a 23 personas”. El médico remarcó que los adultos mayores deben inscribirse para poder acceder a la vacuna.

El director del hospital remarcó que las personas no deben concurrir al nosocomio sin haberse inscrito, ya que no serán vacunadas si no tienen turno asignado.