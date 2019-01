Cómo evitar que otros lean tus mensajes de WhatsApp

Con estos tips podrás cambiar el número que tienes registrado en tu cuenta de mensajería instantánea sin ver el historial de otras personas

Hace unos días fue viralizado un supuesto error en WhatsApp que permite a sus usuarios leer mensajes de otras personas, incluso cuando no se conozcan. Varias personas denunciaron que este fallo les permitió ingresar a las cuentas de otros, así que parece ser cierto. Para solucionar esto, te explicamos cómo cambiar tu número telefónico en la app de mensajería instantánea.

Gran parte de este error se debe a que los usuarios cambian de número sin migrar sus cuentas a este, por lo que WhatsApp recomienda hacerlo cuanto antes y de manera sencilla con la función “cambiar número”, la cual te permite migrar la información de tu perfil, los grupos y hasta la configuración de tu número de teléfono antiguo al número nuevo.

El número se puede migrar en los cuatro sistemas operativos existentes, que son: Android, iOS, Windows Phone y Nokia S40. Esta función debe ser usada antes de verificar tu número nuevo.

El proceso es sencillo, solo debes ingresar al menú de la app en su dispositivo, dirigirte a ajustes, después a cuenta y te aparecerá la función Cambiar número, que es en la que deberás ingresar el nuevo número telefónico.

Para cambiar el número solo debes ingresar al menú de la app en su dispositivo (Captura de pantalla)

WhatsApp indica que el usuario deberá corroborar “que tu nuevo número puede recibir mensajes SMS y llamadas internacionales, y de que tiene una conexión activa a datos móviles.

Asegúrate de que la cuenta de WhatsApp con tu antiguo número está verificada en tu teléfono móvil. Puedes ver qué número está verificado en WhatsApp navegando a WhatsApp > Más > ajustes > perfil”.

Al hacer, el cambio tus contactos no recibirán una notificación por la modificación, pero sí lo harán los que se encuentren contigo en los grupos a los que perteneces, donde llegará un mensaje informando que tienes un nuevo número.

Para cambiar tu número debes ingresar al menú de la app, después, ajustes y cuenta, donde verás Cambiar número (Captura de pantalla)

Ante esta situación, es importante que notifiques a los contactos sobre el cambio de número antes de iniciar el proceso.

“No es necesario que borres tu cuenta antigua. Cuando usas la función Cambiar número, los datos de tu cuenta antigua se migran a la cuenta nueva con el número nuevo, y la cuenta antigua se borrará automáticamente”, explica WhatsApp.

El error fue descubierto por Abby Fuller y lo denunció en Twitter, donde aseguró que tras iniciar sesión en WhatsApp con un nuevo número, encontró en el dispositivo el historial de mensajes del propietario del número anterior.

Al hacer el cambio tus contactos no recibirán una notificación por la modificación del número (Captura de pantalla)

“Y ahora me pregunto ¿cuántas otras veces ha sucedido? ¿como quien tiene mi antiguo número ahora tiene mi historial de WhatsApp?”, agregó en otro tuit.

Ante los cuestionamientos de sus seguidores sobre el teléfono nuevo, Fuller respondió: “Sí, era un dispositivo nuevo. No, no era de segunda mano. No era una SIM de segunda mano. Sí, estoy seguro de que no eran mis mensajes o grupos a los que me agregaron. Sí, estaban en texto llano. Estoy seguro de que es mi número de teléfono. No se restauró a partir de una copia de seguridad”.

La explicación ayudó a que otros usuarios, como Michael Wheeler‏, revelaran que esta situación es más común de lo que pensamos.

(Infobae)