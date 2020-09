Con un lenguaje simple, íntimo y profundo, Hugo Ávila presenta “Indio”

Se trata del primer libro que publica el escritor Rivadaviense en formato digital.

“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios….”, dice Rubén Blades en su icónica canción Pedro Navaja. Y una de ellas es de las que a uno le da mucho gusto referirse en una nota, porque se trata de escribir sobre un artista rivadaviense que por su profesión lo creía alejado del arte y, muy por el contrario, no solo está muy activo sino que ahora publica su primer libro.

A Hugo Ávila lo conocí integrando diversos grupos musicales folklóricos en Rivadavia, como por ejemplo, Las Cuerdas Mendocinas; Rumbo 4 y Sentimientos, pero desconocía su faceta de escritor, tarea que desarrollaba en silencio, casi como hobby y que ahora ve la luz con su primer libro.

“Escribí desde siempre, transitando en la poesía y las canciones. Lo que me llamó la atención fue amigarme con el cuento. Usaba narrativa en anécdotas, entrevistas o notas para algunas revistas y me surgió la idea de mezclarlas con la fantasía y la narrativa sola me fue llevando.

Indio es un libro que contiene 6 cuentos que están entrelazados como si fueran microcapítulos de una novela con una historia contada que resume 20 años de vida de un personaje. Cada cuento lo puedes leer de manera independiente, pero se va a encontrar un hilo conductor que lo transforma en una saga…”, nos contó.

Se abrió una puerta y las palabras se escaparon

Como todo aquel que escribe solo por placer natural y propio, un día deja abierta una puerta o ventana y todo aquello a guardaba, tal vez por pudor o por no considerar necesario hacer público, sale a la luz y se torna incontrolable. Así nos contó que fue la decisión de publicar.

“Vengo escribiendo hace unos 10 años notas referidas a Mendoza y Cuyo o algo de folklore argentino publicadas por la Revista Cultural Razón y Palabra de la Universidad de Monterrey, en México. También me animé a publicar algunos poemas en ella. Hace 4 años me invitaron a formar parte del consejo editor de Diafanís, Revista Digital de Arte, Ciencia y Comunicación, que es parte de Mar y Arte Ediciones, que opera con Amazon en Mendoza, que tiene una llegada a 120 países. Aquí publiqué poemas, canciones y después empecé a hacer entrevistas con contenido local para difundir allí.

También empecé a publicar mis primeros cuentos, que antes hacía conocer en Facebook, como hobby hasta que les interesó, completé la saga con 4 cuentos más y me publicaron el libro y tengo dos más listos más que están esperando su turno…”, sintetizó.

Como el agua clara

“Como el agua cristalina, sonora, que baja por los surcos desde las entrañas de la montaña, así se abren paso unos tras otros, los cuentos de Hugo Eduardo Ávila, escritor y amigo, y se corporizan en esta saga: Indio. Aquí se hace presente la mirada sensible; la perspectiva del autor que muestra a través de un lenguaje simple, íntimo y profundo, la historia de amor entre dos equinos…”, dice la escritora Marisa Avogadro Thomé en el prólogo.

Esta primera experiencia por ahora será digital, ya que al ser invitado a participar de la Feria Internacional del Libro en Formosa, la editorial vio propicia la oportunidad para publicarlo en este formato, en un futuro será en papel.

Hugo, por su profesión de Criminólogo, vive en la Ciudad de Mendoza, pero su Rivadavia está siempre presente en su alma y en su obra.

“Soy un agradecido de haber nacido en Rivadavia, ya que por los talleres que se dictaban a través de la Municipalidad, de canto, danza, coro y literatura me fueron formando y Los Campamentos de Música Popular, más la amistad con Dino Parra, me abrieron la cabeza para entender el mundo desde la perspectiva del arte. Soy un asiduo lector. No soy escritor, soy alguien que escribe. Tengo emociones que las puedo transmitir a través de las letras...”, nos confesó.

Que Indio sea solo la punta de lanza de todo lo que pueda venir. Estaremos esperando por ello, lo que demostrará que dejó de ser una sorpresa para ser una realidad.

Salud por ello!

Por Roberto Mercado

romercado1962@yahoo.com.ar