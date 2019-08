Concluyó la XI Edición de la Megabicicleteada entre San Luis y Santa Rosa

En coincidencia con la celebración del Día del Padre en Mendoza, se llevó a cabo la XI Edición de la Megabicicleteada entre San Luis y Santa Rosa en honor a la patrona departamental, Santa Rosa de Lima. Un jubilado de 79 años, formó parte de la comitiva ciclística.

Con la consigna de pedir por “el trabajo y el pan de cada familia de nuestras provincias” unos 130 ciclistas partieron desde la capital de San Luis buscando el punto terminal en el departamento de Santa Rosa.

La marcha se inició pasada las ocho y media de la mañana, sin distingo entre hombres y mujeres, hermanados por la consigna deportiva de cumplir con el objetivo de terminar la carrera.

Los pedalistas debieron luchar con un fuerte viento cruzado que los acompañó hasta Desaguadero, lo que hizo lenta su marcha. Pero a partir de allí, ya en territorio mendocino, el clima se tornó armónico y facilitó el andar de los pedalistas.

El sol y el clima primaveral los acompañó desde el departamento de La Paz, donde hicieron un ingreso, retomaron la marcha hasta Santa Rosa, donde los primeros vanguardistas arribaron a las 18.45, mientras que el grueso del pelotón lo hizo quince minutos después, ante una verdadera salva de aplausos.

Arriban los primeros competidores a la Villa Cabecera de Santa Rosa.

Extasiados por el esfuerzo, pero con la felicidad del objetivo cumplido, decenas de ciclistas se apiñaron frente a la parroquia Santa Rosa de Lima, donde se hallaba la Patrona departamental y se vivieron momentos de honda sensibilidad. Algunos ciclistas, se arrodillaron frente a ella y agradecieron el haberles posibilitado cumplir con la travesía.

La intendenta Norma Trigo se encargó de brindarles la bienvenida y una mesa de frutas y bebidas aguardaba a los ciclistas para que bebieran y se alimentasen y pudieran recuperarse del tremendo esfuerzo de pedalear durante 200 kilómetros. El vicegobernador de San Luis, Carlos Ponce, un abonado a esta competencia, este año no pudo participar por tener que cumplir actividades oficiales, pero envió un saludo a los participantes y al departamento de Santa Rosa.

«Bienvenidos al departamento y quiero felicitarlos por mantener viva la fe para completar este desafío, que ya lleva once años», subrayó Trigo.

Buena y positiva

Uno de los fundadores de la competencia, el santarrosino Juan Campos (51), evaluó esta edición como “ buena y positiva. Primero la disfrutaba y ahora la sufro. Este año tuvimos menos corredores pero lo mismo obtuvimos la participación de un número importante como son más de 130 ciclistas”.

Norma Trigo y Juan Campos, frente a la Parroquia Santa Rosa de Lima, al concluir la megabicicleteada.

Campos aseveró que la mitad de los corredores eran de Santa Rosa y alrededores, mientras que la otra mitad correspondió a San Luis.

Recordó emocionado que “esta tarde una abuela lloraba en La Dormida, porque se había acalambrado y no podía seguir, pero se pudo recuperar y terminar la travesía”

“Los ciclistas son los verdaderos protagonistas y si ellos están, nosotros seguramente vamos a seguir apoyando”, señaló.

Sebastián Acevedo es un empleado de comercio que participó por segunda vez de la megabicicleteada, es oriundo de la capital de San Luis, y expresó que “hoy corrió mucho viento, pero veníamos todos en grupo y no se sentía tanto. Esto ha sido una muestra de fe y estoy muy satisfecho».

Alberto Olguín, de 79 años, conversa con dos compañeros en la megabicicleteada. El jubilado se mostró feliz de terminar la competencia.

Un jubilado de un taller industrial de San Luis, Alberto Olguín (79) con sus recién cumplidos años, manifestó emocionado respecto a su tercera participación: “Me gusta mucho este desafío, y si bien he estado engripado, me he podido recomponer y terminar sin ningún problema”.

De la organización participó Policía de San Luis y de Mendoza, equipos sanitarios de ambas provincias y personal de tránsito municipal. La premiación se llevó a cabo en el club Centenario de Julio y el evento contó con el auspicio de la Municipalidad de Santa Rosa.