Conocé a los candidatos que ingresarán a los Concejos Deliberantes de la Zona Este

Tras las elecciones de ayer, los Concejos Deliberantes del Este de Mendoza tendrán un color variopinto. La sorpresa del Partido Intransigente que alcanza representación en tres municipios de la región.

Este domingo se desarrollaron los comicios en los cuales se eligieron diputados nacionales; diputados y senadores provinciales; y concejales. Los resultados arrojaron un claro triunfo de Cambia Mendoza en la provincia de Mendoza, y los departamentos de la Zona Este no fueron la excepción. Una de las sorpresas fue la gran perfomance del Partido Intransigente, quien bajo la figura de José Luis Ramón, realizó una gran elección y sumó tres concejales en la zona Este.

Por otra parte el FIT mantuvo su banca en el concejo de San Martín, a pesar de quedar relegados al cuarto puesto en casi toda la provincia. El peronismo perdió en todos los departamentos de la región, aunque las derrotas más duras fueron en San Martín y Santa Rosa, donde se había impuesto en las PASO.

Aquí el detalle por departamento

San Martín

En el departamento cabecera de la zona Este y bastión peronista, el cacique comunal Jorge Omar Giménez no pudo obtener una victoria y sufrió un duro cachetazo. Los seguidores de Cambia Mendoza celebraron los resultados frente al edificio municipal.

Los candidatos que lograron una banca son:

Daniel Llaver y Raúl Rufeil (Cambia Mendoza)

Eduardo Quiroga y Débora Mussato (Somos Mendoza)

Horacio Rolando Rodríguez (Partido Intransigente)

Emilce Chacón (Frente de Izquierda y de los Trabajadores)

Junín

En las tierras del intendente Mario Abed, se impuso su lista por una amplia diferencia. En Junín los candidatos de la Protectora en el Partido Intransigente alcanzaron el segundo lugar, relegando al tercer puesto al justicialismo.

En este departamento se renuevan 5 bancas en el Concejo Deliberante, estos son los candidatos que se aseguraron un lugar:

Mabel Núñez, Rogelio Ramírez, y Marcos Saez (Cambia Mendoza)

Flavio Omar Navarro (Partido Intransigente)

María Lourdes Sosa (Somos Mendoza)

Rivadavia

En Rivadavia Cambia Mendoza se impuso de manera clara, Somos Mendoza quedó en segundo lugar y el Partido Intransigente alcanzó una banca. En este departamento se renuevan 5 bancas.

Estos son los candidatos que obtuvieron un lugar en el Concejo Deliberante:

Mauricio Di Cesare, Laura Abate y Majo Gil (Cambia Mendoza)

Juan Garrido (Somos Mendoza)

Nelson Santarelli (Partido Intransigente)

Santa Rosa

La intendenta Norma Trigo dio vuelta una elección que venía adversa en las PASO y logró imponer su lista de concejales. Flor Destéfanis, la ex reina de la vendimia, sufrió una nueva derrota tras perder la pulseada por la intendencia en febrero contra la misma Trigo. El ex intendente Antonio Ponce realizó una destacada elección, ya que fue con boleta corta, aunque no le alcanzó para mantener su banca en el Concejo.

Estos son los candidatos que obtuvieron su banca:

Matías Abraham, Débora Quiroga y Hugo Bassin (Cambia Mendoza)

María Flor Destéfanis y Jorge Darío Salomon (Somos Mendoza)

La Paz

El intendente Gustavo Pinto, que encabezaba la lista de senadores provinciales, logró un resonante triunfo en su departamento, alcanzando el porcentaje de votos más alto de Cambia Mendoza a nivel provincial.

Para el concejo deliberante se renovaban 5 bancas, que serán ocupadas por los siguientes candidatos:

Diego Guzmán, Jonathan Castaño y Betty López (Cambia Mendoza)

Juan Carlos Márquez y Romina Valeria Barrera (Somos Mendoza)