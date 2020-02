Conocé los ganadores de los premios Oscar 2020

Por primera vez una película extranjera se quedó con el máximo galardón. Parasite, del director coreano Bong Joon Ho, se impuso como Mejor película. Además fue ganador de Mejor guión original, Mejor película extranjera y Mejor director .

Ganadores 2020

Mejor película: Parasite.

Dirección: Bong Joon Ho, Parasite.

Actor: Joaquin Phoenix, Joker.

Actriz:Renée Zellweger, Judy.

Actor de reparto: Brad Pitt, Había una vez en Hollywood.

Actriz de reparto: Laura Dern, Historia de un matrimonio.

Cinematografía: 1917, Roger Deakins.

Guión Adaptado: Jojo Rabbit, Taika Waititi.

Guión original: Parasite, Bong Joon-ho, Jin Won Han.

Música original: Hildur Guðnadóttir, Joker.

Diseño de vestuario: Mujercitas.

Corto animado: Hair Love.

Efectos visuales: 1917

Cortometraje: The Neighbors’ Window.

Cortometraje documental:Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl).

Largometraje documental: American Factory.

Canción original:«(I’m Gonna) Love Me Again», de Rocketman.

Película internacional:Parasite.

Edición: Contra lo imposible.

Película animada: Toy Story 4.

Diseño de producción:Había una vez en Hollywood.

Maquillaje y peinado: El escándalo.

Mezcla de sonido: 1917.

Edición de sonido: Contra lo imposible.