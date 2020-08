Conoce todo el proceso de las loterías a través de internet

En los últimos meses, hemos descubierto diferentes cosas que se podían hacer online desde hace tiempo, pero que no sabíamos que existían. Al no poder salir de casa como antes, hemos tenido que aprender nuevos métodos para entretenernos, hacer gestiones, estudiar o trabajar. Jugar a la lotería es una costumbre, una rutina para muchos que acuden a la boletería a diario o una vez a la semana o compran sus boletos en otros establecimientos autorizados, sin embargo temporalmente fueron cerrados e incluso se cancelaron numerosos sorteos por todo el mundo. No ha sido el caso de la lotería americana PowerBall, que mantuvo su actividad regularmente, respetando las fechas de los sorteos, si bien el bote no creció al ritmo de siempre porque la participación era menor.

Aún así, ya el bote acumulado para el sorteo del domingo 16 de agosto fue de $158 millones, lo que equivale aproximadamente a 11.540.146.200 pesos argentinos. PowerBall es una lotería totalmente accesible en Argentina desde vendedores online autorizados, por lo que este monto bien podría llegar a parar acá. La probabilidad de hacerse con el premio es de una entre 11.688.053, claro que si nos conformamos con un premio más discreto, tenemos una entre 38 posibilidades de ganar un premio de PowerBall, un porcentaje aceptable para animarse a probar suerte.

Contra lo que pueda parecer, es extremadamente sencillo participar de estas loterías extranjeras a través de internet, incluso más cómodo que en boleterías tradicionales, y es que el jugador no necesita estar checando constantemente los resultados, pues una vez que se elige en el site (por ejemplo, Lotoland) la combinación de números deseada y se paga el boleto (para PowerBall, por ejemplo, es un costo de 2$ o unos 146 pesos argentinos), recibiremos todas las actualizaciones por email.

En caso de resultar ganador, no sólo la boletería online lo va a notificar al afortunado, sino que facilita toda la gestión de cobro del monto, que tendrá sus tasas y retenciones en función del país de origen de la lotería en cuestión y no con respecto al país desde el que se juega. Además no existe el problema de perder el boleto en papel, sino que toda la operación ha quedado registrada en el site. Estas boleterías además permiten jugar de manera recurrente las mismas combinaciones de números, para aquellos que tienen sus cifras de la suerte, o incluso pueden programarse para jugar a un determinado sorteo todas las veces sin tener que preocuparse de hacer la operación cada semana. Otra de las cosas que permiten son los grupos de juego, para aquellos que están acostumbrados a acumular varios boletos comprados en conjunto con otras personas para maximizar sus posibilidades.

Cabe resaltar que el premio individual más cuantioso de la historia de la lotería PowerBall fue a parar de hecho a un hispanohablante, en este caso residente en Wisconsin, llamado Manuel Franco. Con sólo 24 años de edad, se hizo con $768 millones en marzo del pasado año, y si bien este no ha sido el monto más elevado que ha entregado PowerBall, sí es lo máximo que una sola persona ha percibido en este sorteo. Cuesta hacerse a la idea de lo que un joven de 24 años puede llegar a hacer con 56.097.484.800 pesos argentinos, no hay duda de que marca un antes y un después en la vida, y que si se sabe administrar, no tendrá problemas financieros jamás. PowerBall además ofrece cobrar el premio de una sola vez, con una retención más elevada, pero se puede cobrar en cuotas anuales pagando entonces menos impuestos. La diferencia es que, si a la edad de, por ejemplo, 70 años, se elige esta opción, tal vez no se viva lo suficiente para disfrutar el total del monto, por lo que son muchos quienes, a pesar de percibir finalmente menos plata, eligen cobrar todo el monto de una sola vez. No obstante, ganar un premio de esta envergadura antes de los 30 años sí que permitiría aprovechar esta modalidad sin mucho problema.