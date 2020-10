Convocatoria abierta para los Juegos Culturales Evita

La municipalidad de Santa Rosa, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, lanzó la convocatoria para jóvenes y adultos mayores que quieran participar. Hay tiempo hasta el 23 de octubre.

Los interesados en participar en los Juegos Culturales Evita deberán enviar un mail a culturasantarosamendoza@gmail.com hasta el 23 de octubre inclusive, con los datos requeridos por la organización.

Podrán inscribirse en una de las siguientes categorías:

Sub 15 (12, 13, 14 y 15 años)

Sub 18 (16,17 y 18 años)

Adultos Mayores: 60 años o más.

Para la inscripción, deberán ingresar los datos personales requeridos: nombre y apellido completo, género, documento de identidad, lugar y fecha de nacimiento, ciudad y provincia en la que reside y por la que participa. Especificar categoría y disciplina en la que se inscribe y adjuntar foto actualizada de DNI.

Disciplinas

1. Artes Visuales: Pintura – Dibujo – Fotografía

2. Literatura: Poesía – Cuento

3. Audiovisual: Videominuto

4. Vocal: Canto solista

Los comprendidos en la Sub 15 y Sub 18, pueden participar en todas las disciplinas, en cambio, los adultos mayores no podrán hacerlo en Audiovisual y Vocal.

Para consultas sobre reglamento, categorías y formas de participar, los interesados podrán acercarse respetando la terminación del DNI, a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa.

Algunas consideraciones del reglamento

Pintura y dibujo

Las obras no podrán exceder el tamaño de 60cm x 60cm. Podrán ser realizadas con diferentes recursos y materiales: óleos, acrílicos, pasteles, tizas, acuarelas, témperas, lápiz, etc. Pueden incluirse técnicas mixtas, siempre que predomine el tratamiento pictórico. El soporte puede ser blando o rígido. Las obras deben ser originales, de autoría individual y no deben haber recibido premios anteriormente.

