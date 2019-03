Cornejo aceptará que los intendentes del PJ busquen una nueva reelección, pero le pidió a la Corte que resuelva el tema de fondo

El Gobernador insistió al decir que “los derechos de los ciudadanos son más importantes que sus intereses particulares”. Para ello, resolvió “darles la posibilidad de que los cuatro se puedan volver a presentar a una nueva elección, así se eliminan todos los obstáculos para que la Corte resuelva rápido el tema de fondo”.

En conferencia de prensa, el Gobernador Alfredo Cornejo anunció que “he decido no ser un obstáculo para que los cuatro intendentes participen de este proceso electoral y puedan reelegirse en sus cargos, si es que la voluntad ciudadana así lo decide”. Así, Cornejo apuntó contra los intendentes del Partido Justicialista (PJ) tras el fracaso de la audiencia de conciliación que se realizó esta mañana a pedido de la Corte de Justicia.

Estuvieron presentes el asesor de Gobierno Ricardo Canet; el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino y la subsecretaria Legal y Técnica Graciela Ceresoli.

Les recordó a los caciques que “los derechos de los ciudadanos son más importantes que los derechos de estas cuatro personas”. Además, le pidió a la Corte por “la pronta resolución del conflicto de fondo declarando constitucional la enmienda sobre las reelecciones indefinidas. Lo pido como Gobernador y porque la inmensa mayoría de la población ha manifestado su deseo de que se limiten las reelecciones de los intendentes”.

“Si la población los reelige, una vez más quedarán satisfechos con su interés particular y no se pondrán más como víctimas. Tres de ellos hace 16 años gobiernan su municipio. En esos 16 años no han generado alternancia, requisito básico del sistema republicano”, explicó Cornejo.