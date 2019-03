Cornejo: “El daño que le hizo el peronismo a Mendoza no se repara en una sola gestión”

Así lo afirmó el Gobernador durante el lanzamiento oficial de la candidatura de Raúl Rufeil a la intendencia de San Martín.

Con el apoyo del Gobernador Alfredo Cornejo, el reconocido médico pediatra y actual concejal de la Unión Cívica Radical (UCR), Raúl Rufeil lanzó su candidatura a intendente de San Martín por el Frente Cambia Mendoza. El acto se realizó en el Salón María Victoria del departamento del Este y convocó a 500 personas aproximadamente.

Estuvieron presentes el candidato a Gobernador, Rodolfo Suarez; los intendentes de Junín, Mario Abed; de Santa Rosa, Norma Trigo, de Tupungato, Gustavo Soto, y de La Paz, Diego Guzmán.

Los ministros del ejecutivo provincial Martín Kerchner (Economía, Infraestructura y Energía) Elizabeth Crescitelli (Salud, Desarrollo Social y Deportes), el subsecretario de Salud, Oscar Sagas; la coordinadora de diversidad sexual del Gobierno de Mendoza, Fernanda Urquiza, el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Néstor Majul y el director de la OSEP, Sergio Vergara.

Además se leyó una carta con un saludo del diputado nacional, Luis Petri, quien no pudo asistir por compromisos en el Congreso de la Nación. Por la Legislatura provincial llegaron los senadores del Frente Cambia Mendoza: Claudia Salas, José Orts, Ernesto Mancinelli y los diputados Tamara Salomón y Jorge López.

Alfredo Cornejo fue el primero en subir al escenario y agradeció el acompañamiento de dirigentes y militantes de la Zona Este y dijo: “Quiero contarles porque queremos un voto de confianza por parte de los ciudadanos de San Martín y de todo Mendoza, es porque hemos asistido a un empobrecimiento de la provincia por malas administraciones pasadas, no hay que olvidar de dónde venimos, no pagaban salarios, ni proveedores, no daban los recursos de la coparticipación y no brindaban los servicios sustantivos del Estado. El daño que le hizo el peronismo a Mendoza no se repara en una sola gestión”.

“Hoy tenemos un Estado recuperado, al que le faltan muchas cosas pero vamos a enfrentar estas elecciones poniendo en valor lo que hemos cambiado pero diciendo todo lo que falta hacer, ahí está el desafío de nuestros candidatos, de hablar siempre con la verdad a la ciudadanía”, sumó el Gobernador.

En referencia a la oposición, el mandatario dijo: “Todos los que invocan a los pobres, destruyeron el estado y ellos necesitan una buena educación, seguridad, salud y administración del Estado. El 30 % de los mendocinos está por debajo de la línea de la pobreza y más del 50% son niños y adolescentes. Uno de los protagonistas de la recuperación del Estado es el director del hospital Notti, Raúl Rufeil, quien ha logrado que después de muchos años tengamos servicios pediátricos de primer nivel masivos que se presentan en el hospital Notti, que es el de mayor complejidad que atiende a locales y ciudadanos de otras provincias y país”.



En la misma línea, agregó: “El Notti gracias a todo el equipo de salud y Rufeil, le presta servicios a los privados y a las grandes prepagas de la provincia. Este es el ejemplo más claro de cómo estamos recuperando el Estado, antes se colapsaba la atención todo el año, no teníamos tecnología para diagnosticar, alojábamos a todos en la misma sala sin diferenciar diagnósticos, hoy todo eso ha sido revertido”.

“Nuestra ciudadanía está alejada de la política, tiene decepción y desesperanza, imagina todo con negatividad, pone a todos en la misma bolsa, por eso es clave buscar candidatos que hagan la diferencia y generen esperanza en todo el pueblo. La trayectoria de un candidato es muy importante, saber que hizo y de donde viene, que tenga antecedentes que sostengan sus aspiraciones de gobernar”, sentenció Cornejo.



Haciendo alusión al carisma del candidato, el Gobernador resaltó: “Rufeil tiene su trayectoria en el sector privado, su actividad productiva, no vivió toda su vida del estado como muchos lo han hecho aquí en San Martin. Rufeil puso un hospital de pie y dio un salto de calidad, ese es su antecedente más importante sumado a la vocación de servicio y ambiciones colectivas, los otros candidatos solo tienen vocación de perpetuarse en el poder. Rufeil viene a mejorar San Martín”.

También Cornejo recordó que Rufeil a pedido de una asamblea del hospital ejerció su cargo de director del hospital Notti y el de concejal a la vez donando su sueldo como edil pero que “lo persiguieron hasta buscarle una incompatibilidad en la oficina de ética pública porque le tienen miedo”.

Para finalizar su discurso, Cornejo arengó: “Espero que San Martin se anime a cambiar de página y a darle una oportunidad al frente Cambia Mendoza, porque este departamento tiene mucho más para ganar en este cambio, que conservar lo que se ha hecho bien en los últimos años, por eso les pedimos el voto. Que nos den una oportunidad en vez de a alguien que lleva 16 años y que no tiene mucho mas para ofrecer. He sido intendente y es el cargo más apasionante pro el contacto con los vecinos, les digo a los ciudadanos que le den una oportunidad a Rufeil para progresar y mejorar su calidad de vida”.V

Con una dura crítica a la gestión actual, Rufeil dio su discurso. “Hace 16 años que está gobernando una misma persona, no queremos más personalismos, queremos que participen todos los vecinos de forma colectiva. Vamos a ser los mejores administradores y servidores públicos de San Martin, vamos a ganar y gobernar entre todos”.

“Acá veo mucha gente amiga y les quiero agradecer a todos los integrantes del frente que hoy me vienen a acompañar. Gracias a Cornejo porque siempre me apoyó y me enseñó a resolver los problemas de forma inmediata”, agregó el candidato y agradeció a todos los que declinaron su candidatura para acompañarlo a él en esta campaña al igual a la juventud y militancia.



En alusión a su plan de gobierno, Rufeil explicó: “Nuestra agenda municipal va ser muy exigente respondiendo a la necesidad de cada uno de los vecinos, cosas diarias como el mantenimiento de parques, barrido, recolección, nuevas ciclovías, y demás. Al lado tenemos un departamento que es un ejemplo de gestión como Junín. El intendente tiene que ser el primer servidor en dar una solución a los vecinos como por ejemplo crear puestos de trabajos genuinos en el sector privado, ayudar a que cada uno acceda a su vivienda propia y demás. La salud es otro eje de nuestra plataforma de gobierno, atender y mejorar los centros de salud y hacer hincapié en la donación de leche humana. Vamos a trabajar en equipo”.

Un buen vecino

Por último, el candidato a la gobernación, Rodolfo Suarez, dijo: “Es una alegría ver tanta gente aquí hoy, dimos un gran paso para el triunfo resolviendo diferencias internas. Los quiero felicitar porque son un ejemplo”.

“Lo fundamental para administrar un municipio es ser un buen vecino y Raúl lo es. Necesitamos dirigentes honestos y comprometidos. Estamos trabajando por algo que inició cornejo que es cambiar el Estado para que le sirva a la gente. Hay que escuchar las necesidades de la gente, los intendentes cada vez tenemos más tareas y está muy bien que así sea y le solucionemos los problemas a la gente”, agregó Suárez.



Para terminar, el candidato a la Gobernación enfatizó: “Yo lo he hablado con Alfredo y le he prometido que como el voy a estar al frente de la seguridad y vamos a trabajar todos en conjunto con los municipios y por supuesto con Rufeil. Acá hay muchas comunas que son un ejemplo como Junín, Tupungato, Godoy Cruz y demás. Nosotros en la Ciudad nos armamos equipos de trabajo y escuchamos al vecino, e hicimos todo lo que nos pedían desde acequias hasta proyectos más trascendentales para agilizar sus trámites de la vida cotidiana. Este es nuestro sello y ejemplo para los departamento, me pongo a disposición de Rufeil para acompañarlo y apoyarlo en este importante camino”