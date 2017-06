Cornejo entregó 90 casas en Buen Orden y destacó que “en San Martín estamos construyendo otras 450”

El gobernador Alfredo Cornejo, encabezó los actos de entrega de 90 viviendas de los barrios Asunción del Tafí y Santa Rosa de Lima, en el distrito de Buen Orden, San Martín, y aseguró que “estamos en proceso de construcción de otras 450 casas”.

El mandatario resaltó el hecho de “haber ordenado la administración de Gobierno para hacer posible la alegría de esta entrega de viviendas”, en obvia alusión a su antecesor, Francisco Pérez, quien dejó numerosas obras a medio terminar o apenas empezadas, sin asignar los recursos correspondientes.

“Uno de los hechos más importantes en la vida, es concretar el sueño de la casa propia. Lo viví cuando era adolescente y luego de joven, cuando fui adjudicatario y soñé con proyectar mi hogar”, recordó el gobernador.

“Me llena de orgullo estar entregando estos dos barrios, pero sé que faltan muchísimas viviendas por hacer, no solo en San Martín, sino en toda la provincia de Mendoza. Las viviendas se pueden hacer por propia cuenta con dinero, o cuando el Estado las financia para que se puedan pagar cuotas módicas.

Las viviendas se están construyendo en tiempo y forma, y no se hacen con voluntad política ni con discursos, sino con recursos. Y para tener los recursos disponibles hay que administrarlos bien, esa es una tarea a la cual me he comprometido.

“Sepan los adjudicatarios de viviendas, que hubo que hacer un proceso que permitió terminarlas, y hoy la empresa que la construyó está al día y por eso estamos entregando. La empresa (Constructora Colonial) está sujeta a control”, dijo en referencia a la calidad de construcción.

Cuando accedí al gobierno un 35% un barrio y un 34% otro. El ritmo de obra era del 1 % mensual porque el IPV no tenía más recursos. Cuando asumimos debimos pagar para atrás y proyectar para adelante”, recalcó el mandatario.

“Siento una gran deuda por todo lo que falta y el hacer una vivienda es un proceso complejo, un sistema que ha estado distorsionado en los últimos años. Hay que bajar tasas de interés, pagar cuotas a un valor que la gente pueda pagar, es un círculo virtuoso en el que algunos pagan y otros esperan, con la certeza de que pronto les llegará el turno”, sentenció el mandatario provincial.

Reflexionó luego que “la mayoría del pueblo de Mendoza no nació en una cuna de oro para construirse su propia casa, apenas un 10 o 15 % de la población podría hacerlo por cuenta propia, por eso queremos que el Estado y la parte privada, pongan el dinero para posibilitar esa concreción. Por eso queremos que el riesgo lo tomen los privados y también el Estado. Y que el adjudicatario pueda pagar su casa a precio de alquiler, pero no será alquiler, sino que se estará pagando su propia casa.

Tampoco se olvidó de los desposeídos que no tienen chances de acceder a su casa propia: “Quedará otra parte para la vivienda social, propiamente dicha, y eso no podemos dejar de hacerlo por imperativo moral, porque hay gente que hay que ayudar, porque de ninguna manera, sino, podrá acceder a su vivienda”.

Además de la construcción de 450 viviendas, Cornejo puntualizó que se empezarán a construir dos escuelas que beneficiarán a mil niños y adolescentes y que hoy funcionan en viviendas particulares, además de otras dos obras emblemáticas para San Martín: la Biblioteca Pública y el Centro de Salud de Alto Verde (ambos ya se encuentran casi terminadas).

GIMÉNEZ

Por su parte, el intendente Jorge Omar Giménez, hizo referencia a que “estos barrios se empezaron a construir hace mucho tiempo. Y hoy celebro que hay muchas familias que estén recibiendo algo tan bonito como es la vivienda”.

A la entrega de viviendas, acudieron unas trescientas personas y, entre otras autoridades, se encontraba el presidente del IPV Damián Salamone, el ministro de Economía, Martín Kerchner y los senadores José Orts, Omar Benegas y Claudia Salas, el concejal Sergio Dubé, funcionarios del gabinete municipal y del gobierno provincial.

VIVIENDAS

Los dos barrios que se entregaron (Asunción del Tafí y Santa Rosa de Lima ) están ubicados en Ruta Provincial Nº 50 y Carril Buen Orden, del distrito Buen Orden. Fueron ejecutados por la empresa constructora Colonial SRL y financiados a través del Programa Federal Techo Digno.

El barrio Santa Rosa de Lima, de 38 viviendas, y el barrio Asunción del Tafí, de 52 casas, se iniciaron en febrero de 2015. Cada una cuenta con dos dormitorios, cocina, estar comedor y baño, y una superficie de 57,85 m2 cubiertos. Cada vivienda demandó una inversión de más de $ 27 millones y $ 45 millones respectivamente.

El sistema de construcción que se utilizó fue el tradicional, con fundaciones de hormigón armado, muros de mampostería, losa maciza, aleros sobre aberturas, aislación térmica e hidrófuga en cubierta de techos, revoques interiores grueso a la cal, revoques exteriores de concreto y contrapiso de hormigón.